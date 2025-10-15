15 de Oct de 2025

Las Tunas cae en su debut enSerie Nacional de Boxeo por equipos

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   16
Las Tunas.- El equipo cubano de boxeo cayó ante su similar de Holguín con marcador de 24×52 en la sala techada Fernando de Dios Buñuel, de la Ciudad de los Parques.

En su debut este martes, pues en la primera fecha se acogieron al descanso, solo alcanzaron victorias Iracel Parchement (65 kg) al derrotar 2-1 al integrante de la preselección nacional Yeinier Watson y por no presentación en la división de más de 90 kilogramos.

En tanto,  Yolmedis Santos (70 kg) perdió ante Jairo Munive, David Guerrero (80 kg) y a Ludis Montero (90),  al abandonar sus combates ante el mundialista Jorge Soto y Daniel de la Torre. También, Yoilan Belicer (50 kg) perdió por RSC ante Kevin Zayas.

Los boxeadores tuneros  marchan últimos en la tabla de posiciones con 24 puntos. Los líderes son los guantanameros con 94 unidades, seguidos por los holguineros (92), los granmeses (53) y los santiagueros (54).

Este miércoles Las Tunas  rivalizará ante Granma, el jueves se las verá con Guantánamo y el viernes cerrará el evento ante los santiagueros.

