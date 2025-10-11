Los Leñadores despiertan en el «inning de la suerte» y se llevan la victoria ante los Cahorros

Las Tunas.- En un juego que empezó el jueves y concluyó el viernes, los Leñadores volvieron a derrotar a los Cachorros 8×2 y ascendieron al cuarto puesto en la tabla de posiciones.

Los verdirrojos perdían 1×0 hasta la sexta entrada, pero en el llamado «inning de la suerte» lograron un racimo de cinco anotaciones, incluido el tercer cuadrangular de Yosvani Alarcón para tomar una ventaja definitiva.

Los tuneros ampliaron el marcador en el noveno al anotar otras tres carreras.

El lanzador Rubén Rodriguez, abridor del choque, mantuvo un excelente duelo con el holguinero Carlos A. Santiesteban.

Rubén aceptó la carrera de los Cachorros en el mismo primer episodio gracias a un triple de Ernesto Torres, quien anotó por un rolling de Lázaro Cedeño.

Santiesteban trabajó durante 4.2 entradas con solo dos indiscutibles, pero él y Rodríguez se fueron sin decisión.

El mentor Abeyci Pantoja llamó a Keniel Ferraz y el alto mando de holguinero Lugdis Pineda utilizó a Michel Cabrera.

Ferraz se llevó su cuarta sonrisa de la contienda, con un sólido trabajo durante cinco ininngs, donde solo aceptó una carrera. Cabrera fue el derrotado y cargó con su primer revés de serie.

/lrc/

