Éxodo de profesionales, un problema muy serio

El haber perdido a cientos de estudiantes de sus aulas, es un problema que presentan hoy las universidades de Las Tunas, por lo que representan la cantidad de profesionales que se dejan de formar por esas causas. Y esas causas que provocan los malos índices de retención escolar, hay que estudiarlas, porque en modo alguno tienen a las migraciones como el asunto mayor, por cuanto la mayoría de los jóvenes siguen en el país, pero en otros sectores que le permiten una mejor solvencia económica.

Es preocupante que en la Universidad de Ciencias Médicas, por ejemplo, cientos de estudiantes hayan abandonado sus carreras, lo cual se vuelve más tenso porque más de 300 profesionales han dejado sus estudios de postgrado y otros docentes abandonaron su puesto de labor. Otro tanto sucede en la Universidad de Las Tunas pero con menores indicadores.

Escuche el programa

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube