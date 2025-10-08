8 de Oct de 2025

Pioneros de Las Tunas, con su primer nudo azul

8 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
   18
Las Tunas.- La Plaza Cultural de la ciudad de Las Tunas acogió este 8 de octubre, el acto provincial de ingreso a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), un paso significativo en la vida de los más pequeños.

Acompañados por las máximas autoridades en el territorio, un total de 67 alumnos de primer grado, pertenecientes al seminternado República de Chile, agregaron a su uniforme escolar el azul que marca su inicio en las filas pioneriles.

Padres, madres y abuelos fueron los encargados de realizar el primer nudo, un gesto que selló su integración a la OPJM y el apoyo de la familia en esta nueva etapa. Más allá de un agrego al uniforme, la pañoleta azul representa el compromiso con los valores y el estudio.

La ceremonia concluyó con una ofrenda floral a los héroes que se honran en la fecha: Camilo y Che. Asimismo, las voces de los niños a través de poesías y consignas expresaron el orgullo de portar, bien cerca del corazón, el color de su Patria.

Temas: atributos mpioneriles - Las Tunas - Organización de Pioneros José Martí

Convocan en Las Tunas a jornada masiva de higienización 

A una jornada masiva de higienización en los ocho municipios de la provincia para el próximo jueves nueve de octubre convocaron las máximas autoridades del territorio en reunión de trabajo con los directores de empresas y organismos.

Felicitan a innovadores tuneros en su jornada de homenaje

Una felicitación acompañada de un merecido reconocimiento por la labor que desempeñan, transmitió la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Las Tunas Odalis Batista Pérez a los innovadores de la provincia ha propósito de celebrarse su jornada de homenaje.

