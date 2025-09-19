19 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Convoca a tres peloteros tuneros a la selección nacional Sub-23

19 de Sep de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
Portada » Noticias » Convoca a tres peloteros tuneros a la selección nacional Sub-23

Por Evelyn Charité

Las Tunas.-Los jugadores tuneros Eliander Bravo, Jean Lucas Baldoquín y Yassel Izaguirre fueron convocados al campeonato panamericano sub-23 años, previsto para disputarse en Panamá, del 27 de octubre al 4 de noviembre venidero.

El lanzador Eliander Bravo es el líder del staff de los Leñadores y en esta temporada ya archiva dos triunfos. En tanto el antesalista Jean Lucas Baldoquín tiene un promedio ofensivo de .317 con dos jonrones y diez carreras impulsadas.

El jardinero Yassel Izaguirre fue llamado nuevamente a un equipo Cuba después de su excelente desempeño en el nacional Sub-23. En esta campaña beisbolera, Yassel tiene averaje de .410 con 16 indiscutibles, 2 bambinasos y 8 carreras traídas para el plato.

La  justa concederá tres boletos para la Copa Mundial de 2026 y serán 10 las selecciones reunidas: Cuba, México, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los cubanos tuvieron como paso previo la concentración con otro grupo de preseleccionados en Morón (4-24 de agosto) y se unieron luego a los equipos de sus respectivas provincias para intervenir en la actual 64 Serie Nacional.

Nómina:

Receptores (2): Harold Vázquez (SCU) y Joan Montenegro (VCL).

Jugadores de cuadro (7): Yulieski Remón (GRA), Boris Madrazo (IJV), Euclides Pérez (SCU), Jean Lucas Baldoquín (LTU), Cristian Rodríguez (VCL), Leonardo Alarcón (GRA) y Juan Manuel Pérez (PRI).

Jardineros (4): Raider Sánchez (SCU), Ernesto Pérez (GRA), Yasel Izaquirre (LTU) y Dairon Miranda (HAB).

Lanzadores (11): Frank Denis Blanco (PRI), Riquelme Odelín (CMG), Lee Andy Plumas (HAB), Alexei Ricardo (GRA), Eliander Bravo (LTU), Fher Cejas (HAB), Yunier Batista (CAV), Randy Martínez (PRI), Rafael Orlando Perdomo (HAB), José Ignacio Bermúdez (MAY) y Darío Sarduy (VCL).

El director de este conjunto será Danny Miranda (CAV), quien tendrá en su cuerpo técnico a Julio César Álvarez (VCL), Raúl Isidro Ballester (HAB), Marco Antonio Fonseca (GRA) y Reinier Madruga (HAB). Médico: Evelio Pérez (GRA).

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Eliander Bravo - equipo de béisbol sub-23 - Jean Lucas Baldoquín - Las Tunas - Yasel Izaguirre

Últimas noticias

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

Transporte solidario, se necesita más en Las Tunas

Alrededor de 35 carros estatales deben apoyar diariamente la transportación pública en la ciudad de Las Tunas cubriendo las rutas uno y la siete, las de mayor tráfico de pasajeros que van desde la piquera de la Martilla a las instalaciones del complejo provincial de la salud.

Entregan condecoraciones a radialistas destacados

Como dignos herederos de una tradición que desde el pasado siglo conquista corazones con la magia del sonido, la palabra y los efectos, este jueves fueron reconocidos en el memorial Vicente García tres profesionales con un quehacer destacado dentro del universo radiofónico: Jorge Carbonell López, Maura Peña Machado y William Vázquez Sosa.

Higiene ambiental, problema de todos

Desde hace algún tiempo, las autoridades políticas y administrativas de la provincia de Las Tunas se empeñan en hacer de las ciudades y poblados entornos más bonitos y para eso se realizan frecuentemente actividades de higienización, que incluyen chapea y recogida de desechos sólidos.

Más leido

Otras Noticias

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *