Los pillos y los ingenuos. ¿Quién da más?

En tiempos de redes sociales los pillos son muchos, las estafas crecen y los estafados sufren de impotencia.

En esta provincia de Las Tunas, como en el resto del país, cada vez son más las personas que se las ingenian para vivir del invento, y viven. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hacen daño a los demás, y se aprovechan de la ingenuidad de no pocos para el engaño.

Hace solo unas horas, en esta ciudad ocurrió un hecho que muestra claramente hasta dónde son capaces de llegar esos pillos. Sucedió con la presentación de Yury Rojas y sus personales de Zoila y Yurisnel.

Resulta que algunos que se empeñan en vivir de los demás, vendieron entradas falsas para el espectáculo de Yury. A partir de una de las papeletas oficiales del teatro Tunas imprimieron muchas otras y las pusieron a la venta en Revolico y, por supuesto, no fueron pocos los que las compraron, ante la imposibilidad de alcanzar las que se ofertaron por la institución cultural.

Eso generó una situación incómoda al teatro, pues al espectáculo llegaron muchas más personas de la capacidad real de la sala.

Hay que reconocer que son ingeniosos algunos de estos pillos. Las papeletas falsas apenas se diferenciaban de las verdaderas, por lo que cualquiera pudo ser estafado, porque las diferencias de una y otra solo pueden ser detectadas mediante la comparación e, incluso, si no se es trabajador de la institución, quien las mira no lo nota.

Ahora, el problema mayor y el más peligroso está en quienes confían ciegamente en las redes, en las que se hace de todo.

¿Cómo una persona con un nivel de inteligencia aceptable puede creer que para un espectáculo estatal, como ese, las entradas se van a vender por Revolico? Justo en ese sitio, cuyo nombre ya es digno de desconfianza, pues supone revuelo, turbación y movimiento confuso de algunas cosas. Ese es un nombre muy bien puesto que hace honor a su significado.

El ejemplo de hoy se refiere a papeletas para un espectáculo. Pero por Revolico se comercializa de todo. Y es común escuchar ante una necesidad de zapatos, ropas, cualquier producto y hasta de alimentos y medicamentos, la recomendación de comprarlo por ahí.

Mucho ojo. Ese grupo no es confiable, muchos de quienes están no dan la cara, y algunos, no todos, no tienen ni escrúpulos para engañar. Pero siga usted, si no teme al engaño. Acceda a Revolico para que sea estafado en el mejor de los casos, porque en el peor, las consecuencias pueden ser desastrosas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube