Ana María y Sarahi: el valor como coraza

Por Yoel Romero González

A lo largo de la historia, la mujer tunera ha sido protagonista de encumbradas y a veces anónimas hazañas, las protagonistas de estas líneas que relatamos comparten en común, su afición el riesgo y al desafío y la práctica del paracaidismo.

Sarahi Dayana Machado Álvarez es una adolescente de 16 años, a quien la vida le depara las más insospechadas vivencias. A su corta edad tiene bien definido a que quiere dedicar su vida, confiesa emocionada que desea estudiar la carrera de Medicina. Por lo pronto ya rompió esquemas, desafío el peligro y realizó su primer salto en paracaídas, pudiera ser la persona que con menos edad ha realizado un salto al vacío en Las Tunas sin el acompañamiento de alguien.

Estudiante del preuniversitario Pelayo Paneque del municipio Las Tunas y miembro del Destacamento de Salvamento y Rescate de la Cruz Roja, Machado Álvarez se decidió a practicar un deporte como el paracaidismo porque -como ella mismo nos revelara- es fanática de la adrenalina y el riesgo, los saltos al vacío la colman de emoción porque para ella no existe nada más emocionante que disfrutar de una vista tan espectacular como la que se observa desde el aire.

Para cumplir sus deseos de contribuir a salvar vidas, en el mes de noviembre del año 2023 y con solo 15 años se graduó en un curso de primeros auxilios y fue una de los dos graduados destacados. A pesar del poco tiempo de ejercer esta actividad, ha participado en entrenamientos, aseguramientos, simulacros y en el Ejercicio Nacional de la Defensa desarrollado en enero del presente calendario. Es una actividad que disfruta mucho porque le resulta muy gratificante ayudar a otras personas, nos confiesa con total convicción.

La otra merecedora de estas líneas es Ana María Pérez Rodríguez, quien labora como oficial del Ministerio del Interior en la Jefatura Provincial; ella tiene dos saltos en paracaídas a una distancia de mil 200 metros. Se decidió por la práctica de este deporte de alto riesgo porque es «una experiencia única, increíble, gratificante y transformadora, en la cual se adquiere una variedad de habilidades técnicas y conocimientos que pueden ser aplicados en otras áreas de la vida ya que fomentan la disciplina y la concentración».

Anita, como la llaman sus colegas del Club de Paracaidismo local al cual pertenece, es de la opinión que ¨el paracaidismo te permite apreciar el paisaje desde una vista completamente diferente y que la experiencia de ver la tierra desde el cielo ofrece una sensación de conexión con el mundo y la naturaleza¨.

Ambas son de las pocas mujeres que en la actualidad se inclinan por la práctica de este deporte en la provincia y participarán en el concentrado para mujeres paracaidistas que tendrá por sede la central provincia de Cienfuegos el venidero mes de marzo. A la Perla del Sur asistirán con el objetivo de profundizar en los conocimientos y adquirir experiencias novedosas que las conviertan en mejores deportistas.

Como verdaderas Marianas de los tiempos actuales consolidan la idea de que la mujer cubana no conoce de imposibles y están diseñadas para asumir los más disímiles retos por muy fuertes o complicados que parezcan. No temen al peligro, no conocen de miedos ni los temores que entraña cada salto al vacío; van por la vida aprovechando cada uno de los momentos que se les presentan para escribir su propia historia, las mismas que serán recordadas como hazañas.

Muchos saltos más le esperan, en cada uno de ellos el cielo le abrirá los brazos como muestra de reconocimiento a su valentía y amor a este arriesgado deporte y le deseará un buen manejo del equipo y excelente maniobra en el aire y en el aterrizaje.

No resulta común encontrar en nuestros días historias como las que viven cada jornada las jóvenes Sarahi Dayana Machado Álvarez y Ana María Pérez Rodríguez, las cuales sienten amor por las cosas que para muchos resultan peligrosas o arriesgadas.

Si las observan en un salto de exhibición o salvando vidas en algún tipo de desastre natural, sabrá que está en presencia de dos valientes que desafían los peligros, acérquese y regálele una rosa, pídale una instantánea y converse con estas valientes mujeres, que por la dimensión de sus actos, bien pudiera parecer que no pertenecen al planeta tierra.

