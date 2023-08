No pocos electores esperan por la respuesta a sus planteamientos

Las Tunas.-Cuando se analizan las respuestas a los planteamientos que hacen los electores de Las Tunas a sus delegados de circunscripción se muestra claramente que aún queda mucho por hacer para lograr eficacia en este sentido por parte de los órganos de gobierno y organismos responsabilizados.

Y de este tema hablaremos hoy aquí

Del anterior décimo séptimo período de mandato de los órganos del Poder Popular todavía quedan 511 planteamientos pendientes de solución, y todos los municipios, con excepción de Colombia, tienen una situación desfavorable, mientras que en la cabecera de la provincia se concentra el 55,5 por ciento de todos esos señalamientos que no tienen respuesta.

Ahora, a eso hay que agregar que en el actual décimo octavo período de mandato tampoco se anda bien, porque solo se ha solucionado el 45,9 por ciento de los planteamientos, y en todos los municipios hay 292 señalamientos pendientes, con una incidencia de organismos como Servicios Comunales, la Empresa azucarera, Acueducto, Comercio y la Agricultura.

También existen planteamientos renombrados de períodos anteriores como es la reparación del museo municipal de Puerto Padre Francisco Grave de Peralta, que no se acaba de concluir a pesar de que lleva años

Y en este caso me remito a un reportaje publicado en el periódico 26, de Gabriel Manuel Peña Ramírez, quien en mayo de 2022, es decir, 15 meses atrás, señalaba que con escaso margen a las tardanzas burocráticas, mucho menos a los remiendos, como solución facilista, rehabilitar el museo es saldar deudas históricas con los lugareños, y por ello el edificio, majestuoso y legendario, merece toda la prioridad posible.

Para lograr una verdadera eficacia en la respuesta a los electores y la solución de los problemas, hay que mantener el análisis en los consejos de dirección mensualmente con la participación de los vice intendentes y coordinadores del Gobierno Provincial, y hacer el análisis de los mismos en cada reunión de los consejos de administración y el Consejo de Gobierno, que es quien da esas indicaciones.

El perfeccionamiento de las respuestas a los planteamientos de los electores, que es decir del pueblo, es una preocupación y ocupación constante del Estado cubano. De ahí que uno de los acuerdos del Consejo de Estado dota de las facultades para que los delegados de circunscripción, que es decir, los barrios, puedan tramitar sus planteamientos directamente con las entidades correspondientes. Con ello no tienen que depender de las estructuras de Gobierno para hacerlo, sino que pueden y deben discutir con los directores de empresas y organismos implicados en algún problema o reclamo por parte de la población.

Así, si no fuera suficiente, pues los intendentes informarían trimestralmente al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en caso de que el municipio no pudiera dar respuesta para que sean tramitados por el Gobernador de la provincia, quien lo evalúa con las entidades administrativas y si no tienen solución entonces lo comunica directamente al Primer Ministro de la República de Cuba para que sea analizado por su Comité Ejecutivo cada tres meses.

La solución de los problemas planteados por los electores, es una de las esencias principales de los órganos de gobierno a todos los niveles, y es la manera ideal y práctica de vinculación con el pueblo al que representan. Todo lo que ande bien o mal en un municipio o en la provincia es responsabilidad de los órganos del Poder Popular, y por tanto, hay que esforzarse al máximo con propuestas concretas para solucionar los problemas de la población, las preocupaciones de las personas.

La solución de los problemas planteados por los electores, es una de las esencias principales de los órganos de gobierno a todos los niveles, y es la manera ideal y práctica de vinculación con el pueblo al que representan. Todo lo que ande bien o mal en un municipio o en la provincia es responsabilidad de los órganos del Poder Popular, y por tanto, hay que esforzarse al máximo con propuestas concretas para solucionar los problemas de la población, las preocupaciones de las personas.

