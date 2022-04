Los maestros de hoy, los maestros del mañana; apuntes para un festival y un evento de monitores

Las Tunas.- Los estudiantes hicieron suyo el pizarrón, la tiza y el puntero para demostrar lo aprendido bajo la guía de sus maestros; estos, a su vez, hicieron ciencia, al exponer, en la actividad docente por excelencia, sus conocimientos y habilidades: el Concurso Provincial de Clases para Pedagogos y el Evento de Monitores acontecieron, al unísono, con el objetivo de nutrir al sistema educacional en Las Tunas.

Desde los ocho municipios del territorio llegaron al Palacio Provincial de Pioneros, alumnos y educadores quienes sumaron un total de 80 participantes en ambas lides, desde el área de las ciencias naturales y el perfil de las humanidades o ciencias sociales.

Adrián M. Hechavarría, jefe del Departamento de Secundaria Básica en la Dirección Provincial de Educación, destacó que para los profesores presentar una clase en sus diversas formas: de contenido, ejercitación o consolidación… significó poner a prueba la sabia diaria en las aulas; para los alumnos exponer lo aprendido, la manera de seguir la senda luminosa de sus tutores.

“Logramos reunir a los ocho municipios y que profesores de diferentes escuelas socializarán buenas prácticas y sus mejores experiencias con la idea de generalizarlas en pos de un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Los ponentes impartieron una clase en la que utilizaron recursos e iniciativas que demuestran el conocimiento científico, el carácter innovador y la preparación pedagógica,” refirió el joven pedagogo, en medio del ajetreo del encuentro.

La didáctica de la pedagogía se manifiesta

Sheila María Arias, estudia en la Secundaria Básica “30 de Diciembre” del municipio de Jobabo y participó, como monitora de Español Literatura, con una actividad complementaria que, junto a su grupo de compañeros de aula, realizó previamente en el Hogar de Ancianos de su demarcación.

“Fue una experiencia muy bonita estar allí, compartir con ellos y sentir sus vivencias”, contó, al recordar aquella jornada llena de emociones. “Como monitora ayudo a la maestra en las clases, reviso las tareas y realizo lecturas modelos. Asimismo, he participado en varios eventos, concursos y encuentro de círculos de interés como el Primer Concurso Juvenil de Oratoria, en el que alcancé la cima en la sección de Educación Primaria”, agregó.

Con Nubia Inés Santisteban, alumna de quinto grado en el seminternado “República de Chile”, también dialogamos; ella se confesó una apasionada de las matemáticas y de la pedagogía por lo que se prepara “cada día para mejorar más”, participar en el evento de monitores “me ayudará a ser maestra en un futuro”, dijo al ser encuestada.

Muy cerca, Leandro González Alsina, también de quinto grado y quien estudia en la escuela “Jesús Argüelles Hidalgo”, contó que, aunque “algunos compañeros presentaron contenido que aún no ha dado, eso le servirá de enseñanza para el próximo grado.”

Promover la investigación científica y potenciar el desarrollo de habilidades pedagógicas en los estudiantes constituyen, en buena medida, propósitos de estos encuentros, que se inspiran en la formidable tradición heredada de grandes pedagogos cubanos. De esa verdad ya conoce, a pesar de su lozanía, el joven profesor Alexis Velázquez, quien ponderó cuánto propician el acercamiento a la pedagogía y desarrollan la motivación ante el estudio individual y colectivo.

De grande quiero ser…

Después de la pausa impuesta por la pandemia, el Evento Provincial de Monitores regresó con el objetivo de favorecer la formación vocacional de los alumnos interesados por las carreras pedagógicas. También lo hizo el Festival de Clases, no es casualidad la voluntad de que ambos encuentros coincidieran: el ejemplo inspira, guía, señala rutas. Brayan Ojeda Pérez, de la Secundaria Básica “Cosme Torres” en el municipio Puerto Padre, es de los adolescentes que se imagina el futuro de cara al pizarrón y lo expresa con una sabiduría maravillosa.

“Participar en este encuentro es muy importante para mí, pues me he preparado durante mucho tiempo y he sentido la necesidad de estar aquí. En un futuro quisiera ser profesor de Biología, la asignatura que represento, y que estudia el cuerpo humano”, subrayó con resolución y seguridad.

Con la presencia de profesores y metodólogos, los muchachos impartieron clases de diversas asignaturas, con medios de enseñanza elaborados con la ayuda de sus educadores, cuyos rostros de orgullo causaban admiración.

Aineé De la Caridad Nápoles Bacilio, estudiante de séptimo grado en la Secundaria Básica “Luis Manuel Rodríguez” del municipio de Amancio, ya sueña con su futuro. Dice que quiere ser arqueóloga o pedagoga; su pasión por la Historia, alimentada por su maestra, la joven profesora Yurianela Rodríguez Tamayo, mucho tiene que ver con esa aspiración y una idea que nos dejó: “Ser profesor es hablar con el alma y guiar el futuro”.

