Palma entre sierras y madera

Tenía 14 años y estudiaba en la escuela especial Andrés Leyva cuando entró como aprendiz en la carpintería Libertad, de la Empresa agroforestal de Las Tunas. Y desde entonces, se ha mantenido en ese centro donde ha echado su vida durante 38 años, como estudiante y obrero.

«Desde un principio, cuando estudiaba en la escuela prefería la carpintería, porque tenía un tío que trabajaba en el aserrío y siempre estaba hablando de su labor y eso me fue gustando. Eso fue en septiembre de 1983 y hasta la fecha estoy aquí», dice.

Después de terminar su vida estudiantil Leonel Palmero Rondón, para todos Palma, pasó a ser ayudante de carpintería y por su constancia y conocimientos se hizo carpintero, pero hace poco más de 10 años debutó como diabético y para protegerlo y evitar alguna herida, pasó nuevamente a ser ayudante y se siente feliz con ello, porque todo le gusta de su trabajo.

«Compay son tantas cosas que me gustan de la carpintería que no puedo decir que algo me gusta más y el colectivo es bastante bueno, no hay nadie malo».

Palma es una muestra palpable de la Enseñanza Especial en Las Tunas y aquel muchacho que creció en la carpintería es hoy uno de los obreros más queridos de su centro y, 38 años después, sigue con los mismos sueños y disfrutando su labor diaria dentro de un colectivo que se funde en un proyecto que lucha por servir al pueblo.

