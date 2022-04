Con apuros Las Tunas vence a Ciego de Ávila y estará en el Clausura

Las Tunas.- Victoria por la mínima y boleto matemáticamente asegurado al siguiente Torneo fue el saldo este fin de semana para el equipo de Las Tunas que interviene en el actual Torneo Apertura del fútbol cubano.

Jorge Yandi Núñez al minuto 83 fue el encargado de darle esa alegría a la afición tunera, aunque es justo reconocer que Ciego de Ávila fue un digno rival durante los 90 minutos de juego.

Al parecer aires de confianza batieron en el terreno de “La Pista”, pues aún en la memoria quedaba aquel éxito tres por cero en Morón de la primera ronda y el conjunto que comanda el Director Técnico Eder Bood jugó los primeros 45 minutos lejos del nivel que se esperaba.

Mereció más la visita y fácilmente pudieron irse al descanso con el marcador a su favor, pero un tal Javier Ramos, posiblemente el arquero de moda en el Torneo, se encargó de negarles el gol a los atacantes avileños.

Al parecer en el entretiempo la arenga justificada de Eder a sus muchachos rindió el fruto esperado, pues en el complementario si se pudo ver a un equipo tunero mejor posicionado en el campo y la desesperación de la primera mitad se tradujo en mayor posesión y trato del balón.

Y aunque los avileños trabajaron bien en defensa, poco a poco Juan Andreus y compañía se fueron acercando más a la cabaña defendida por Edenis Fernández.

Osniel Trutié tuvo en su pierna derecha la posibilidad de abrir el marcador a los 53 minutos, pero erró su mano a mano con Fernández y no fue hasta el 83 cuando las aguas tomaron su nivel, y en una jugada individual de control y tiro Jorge Yandi pudo batir por bajo al cancerbero avileño.

Se sufrió mucho, pero al final los tres puntos quedaron en casa y de esa manera se logró el pasaporte al Torneo Clausura, pues Granma, ocupante del quinto lugar en la tabla de posiciones de esta zona oriental, cayó ante Santiago de Cuba y aunque gane sus dos encuentros venideros ya no podría darles caza a los tuneros. (Ver Tabla de Posiciones.)

Sin dudas, una excelente labor para el once tunero que a falta de dos fechas para culminar el campeonato ya garantizó asistir a la siguiente competición que reunirá a los ocho mejores conjuntos del país.

Tal vez como dato negativo queda aquel “slump futbolístico”, que incluyó derrotas consecutivas ante Granma y Santiago de Cuba y empate ante los del Camagüey, que frustraron la posibilidad latente que había en esos momentos de poder disputarle a los Diablos Rojos de la ciudad héroe el primer puesto en este apartado B.

Eso sí aún quedan posibilidades, pero se tornan más remotas, pues ya Las Tunas no depende de ella misma, tendrían que perder los santiagueros su próximo encuentro ante los avileños, los tuneros vencer a los granmenses y entonces la escena quedaría lista para el duelo particular entre Santiago y Las Tunas aquí en casa en la última jornada y que, en caso de vencer los tuneros, habría que celebrar ese encuentro aplazado ante Holguín que de ganarlo también, entonces se lograría culminar en la punta de la llave. Difícil verdad, pero soñar no cuesta nada.

Resultados Jornada 12

Las Tunas 1 – 0 Ciego de Ávila.

Granma 2 – 3 Santiago de Cuba.

Holguín 0 – 3 Guantánamo.

Camagüey 5 – 0 Sancti Spíritus.

Tabla de Posiciones

NO EQUIPO G E P GF GC DIF. PTS 1 Santiago 10 1 1 26 8 +18 31 2 Las Tunas 7 2 2 15 6 +9 23 3 Camagüey 7 2 2 21 13 +8 23 4 Guantánamo 5 4 3 17 10 +7 19 5 Granma 4 4 4 17 11 +6 16 6 Ciego de Ávila 3 2 7 6 17 -11 11 7 Holguín 2 2 7 6 16 -10 8 8 S. Spíritus 0 1 11 0 27 -27 1

