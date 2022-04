Ramiro y su carrera contra el tiempo

Trabajar 34 años como director de un medio de comunicación masiva es algo inédito en Cuba, no solo por el tiempo, sino por sobrevivir en una etapa llena de tensiones, presiones, malos momentos y por supuesto, triunfos. Y ese mérito indiscutible le corresponde a Luis Ramiro Segura García, líder del periódico26, de Las Tunas, quien nunca pensó disfrutar y sufrir una experiencia como esa.

«Me nombran director no estando en el periódico, estaba como funcionario del departamento ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. Yo ni lo había pensado y entre las propuestas que se analizaron en el departamento no aparecía mi nombre y yo había dado varias propuestas. El Buró tomó la decisión y después no pensé que iba a durar tanto tiempo en un cargo como ese, verdaderamente complejo», señala.

Ser director de un periódico es como una carrera de desgaste, por todo lo que pasa, por la responsabilidad, las incomprensiones, las discusiones profesionales entre periodistas que casi siempre creen que la suya es la idea más correcta, y las experiencias son muchas y diversas, pero a Ramiro una la marcó más que las demás.

En audio

«Una de las experiencias que me marcó fue transitar de la prensa impresa a Internet, porque mi generación de periodística era analógica. Tuve que hacer un gran esfuerzo y fue uno de los grandes retos de mi profesión».

Ramiro, que fue el primer graduado de periodismo en el curso regular de la Universidad de Oriente, allá por 1976, después de su egreso trabajó en Radio Victoria antes de ir a 26, cuando se fundó en 1978, donde inició como jefe del equipo político ideológico y después de laborar como funcionario en el Comité Provincial del Partido lo nombraron director del diario en 1988, y ahora le llegó la hora de la jubilación, pero nunca del retiro.

«Estoy listo y dispuesto y acepto los retos de la vida. Y podré escribir de algunas cosas, pero ya sin responsabilidad, sino desde una posición de colaborador».

Para Luis Ramiro Segura García pasará tiempo para desprenderse como directivo de un medio de comunicación masiva, aunque esté lejos de la responsabilidad, porque aunque lo quiera no podrá librarse de las preocupaciones internas cada vez que lea una edición de 26, y seguirá al tanto de lo que pase, de alguna preocupación, ayuda o algo que se necesite, porque periodista será toda la vida, aun lejos de las redacciones y para bien del medio que lo vio crecer como profesional y al que le entregó su vida.

/nre/