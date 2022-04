Rigoberto Batista Chapman, mártir de la lucha contra bandidos en Las Tunas

El 16 de abril de 1932 en plena dictadura machadista nacía Rigoberto Batista Chapman, el primero de 11 hijos del humilde matrimonio campesino de Máximo y Dulce en el barrio de Rojas, hoy municipio de Jesús Menéndez, en un periodo de grandes miserias y explotación del campesinado cubano que se organizaba y luchaba por sus derechos.

Rigo fue un muchacho inquieto y diligente, desde los 10 años ya acompañaba al padre en sus andanzas por la zona buscando trabajo, así muy temprano comenzó a laborar en los campos para ayudar al sustento familiar. Roger Batista Chapman, exoficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Presidente provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) nos cuenta sobre su hermano:

«Rigo se convirtió poco a poco en la figura central de la familia, cortaba caña, limpiaba patios, hacía de todo para que el resto de nosotros tuviera la posibilidad de, por lo menos, almorzar y comer, un día no se almorzaba, otro no se desayunaba así era entonces. Rigo fue muy sensible y preocupado con los problemas de los demás, era el mejor alumno de las enseñanzas de papá, quizá por ser el mayor y más vinculado a él».

Rigoberto sufrió en carne propia la explotación y la discriminación racial de su tiempo, desde el propio 1953 -con 21 años- tuvo conocimiento de los acontecimientos del Moncada y aquella gesta le suscitó gran interés y esperanza, con sus escasos conocimientos impartía clases a otros niños e incluso a adultos de la zona que no sabían leer ni escribir. Poco a poco afloraban sus inquietudes revolucionarias y ya desde el propio desembarco del yate Granma por las coloradas en 1956, se incorporaba a la lucha clandestina.

La colonia Rojas, donde vivían, era propiedad de unos terratenientes y latifundistas simpatizantes del tirano Fulgencio Batista, por eso denunciaron al viejo Máximo y su hijo Rigoberto como alborotadores y comunistas, por lo que tuvieron que irse de la zona, después de habérseles practicado un registro a su casa por la guardia rural y donde Rigo estuvo a punto de ser detenido por su rebeldía y franco enfrentamiento a los abusos que cometían.

Se asentaron en la ciudad de Puerto Padre, donde se vinculó al Movimiento 26 de julio y al enfrentamiento directo a la dictadura bajo las órdenes de Francisco Concepción; más adelante y ya incorporado a la tropa del Capitán Eddy Suñol, participó en varias acciones combativas en la zona de Velasco, Auras, Holguín, San Andrés y Puerto Padre, destacándose significativamente en el enfrentamiento a las huestes del sanguinario Jesús Sosa Blanco.

Termina la guerra con los grados de cabo, e inmediatamente al triunfo revolucionario por su carácter, disciplina y sentido del deber, es designado jefe de la cárcel de Holguín y poco después parte hacia la capital del país a cursar estudios militares, durante ese periodo participó en las acciones para la captura de un bandido contrarrevolucionario, expolicía de la dictadura, torturador y asesino conocido por Cara Linda, acción en la que Rigo se destacó.

Mejor expediente de su curso fue designado al frente de la décimosegunda estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana y luego, por solicitud propia, regresa a Puerto Padre, donde es nombrado jefe de la Unidad de la PNR de ese territorio.

A finales de 1964 es designado para cursar estudios militares nuevamente, esta vez en la escuela de sargentos de Palma Soriano, y nuevamente quiso la vida que midiera sus fuerzas frente a los que querían regresar a Cuba, a la triste etapa de la explotación y discriminación racial que el propio Rigo había sufrido. A inicios de 1965 la escuela fue movilizada para enfrentar al desembarco protagonizado por un grupo de elementos comandados por el traidor Eloy Gutiérrez Menoyo, donde nuevamente tuvo la oportunidad de destacarse por su valentía y arrojo en el combate.

Concluido el curso regresa a Puerto Padre ocupando nuevamente la jefatura de la PNR en Puerto Padre, de ese periodo nos cuenta el Teniente Coronel Enrique Mouteca: «Rigoberto Batista Chapman fue mi amigo y mi jefe, en 1965 yo era su ayudante en la PNR de Puerto Padre, era muy familiar, muy trabajador, policía nato, siempre iba al frente en todas las acciones y operaciones que se realizaban en aquella época contra infiltraciones, exfiltraciones y enfrentamientos a la contrarrevolución, era guapo de verdad y predicaba con el ejemplo».

El 24 de mayo de 1965, fuerzas conjuntas de la Seguridad del Estado, Las FAR y la PNR montan un cerco próximo a la Guinea de Manatí, en un lugar conocido por La Gallina, a partir de informaciones aportadas por colaboradores de la seguridad de la presencia del bandido y asesino contrarrevolucionario Gusbeto Guerra y dos de sus compinches, la misma banda que diera muerte el 3 de abril de 1963 al campesino y colaborador de la Seguridad Ascanio Díaz Tamayo.

La escuadra de Chapman avanzaba sobre la vivienda del colaborador de alzados Vidal Carreño, cuando sorpresivamente los bandidos salen de la casa disparando, Rigo fue alcanzado en el pecho, se entabló un tiroteo donde fueron abatidos dos bandidos y capturado herido su cabecilla, pero en la acción hubo que lamentar la perdida de seis combatientes.

Así, el 25 de mayo de 1965 se inscribía por derecho propio en el olimpo de los héroes y mártires de la patria el nombre de Rigoberto Batista Chapman, un humilde hijo del pueblo que ofrendó su vida para que nunca más regresara a estas tierras la explotación del hombre por el hombre y el rechazo por el color de la piel o la procedencia social.

En este 90 cumpleaños del mártir, una nueva generación de cubanos enarbola sus banderas y dan cada día su mejor esfuerzo para garantizar la tranquilidad ciudadana, la Seguridad del Estado y el Orden Interior.

/nre/