La gestación solidaria: una opción para la completa felicidad

Las Tunas.- El proceso de gestación solidaria, propuesto en el nuevo proyecto del Código de las Familias, constituye una opción más para las personas solteras o las distintas composiciones de parejas sin hijos en Las Tunas.

El doctor Yulier López Suárez, coordinador provincial de la pareja infértil, aseveró que el nuevo proyecto de ley beneficia a las mujeres estériles o con alguna patología médica que les impida la gestación, así como un hombre o pareja de hombres que deseen tener descendencia.

La opción relacionada en este proyecto, precisó, solo se permite entre personas con algún vínculo familiar o afectivamente cercanos sin ninguna retribución monetaria, solo el apoyo con alimentos durante el embarazo y los gastos derivados de esa etapa.

En ese sentido, López Suárez explica que el Proyecto establece que sólo podrá llevarse a cabo entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos.

Y aclara que no es resultado de un capricho estético de alguien que no desea someter su cuerpo a todo el proceso de gestación y que cuando hablamos de esa afectividad cercana, no se hace referencia a conocidos de cortos períodos de tiempo, sino que debe gozar de cierta notoriedad y reconocimiento en la sociedad.

Yuneisi Escalona, residente en Las Tunas, señaló esta variante como una oportunidad para materializar el sueño de ser madre.

Los expertos explican que la mujer gestante recibe los óvulos y espermatozoides de los padres de intención, es decir, la gestante aporta la capacidad gestacional de su útero, pero no tiene ningún vínculo biológico con el feto, pues los gametos provienen de otras personas. Esta tipología se conoce como maternidad subrogada plena.

En el caso de que la madre no pueda aportar su material genético, lo más recomendable es utilizar óvulos de una donante anónima, o bien, de la propia gestante luego de firmar un acuerdo legal previo. Esta opción recibe el nombre de maternidad subrogada parcial.

La propuesta de gestación solidaria se encuentra en el artículo 128 del nuevo proyecto del Código de Las Familias que aún se encuentra en el periodo de consulta popular, y de aprobarse, Cuba formaría parte del reducido grupo de países con ese proceso legalizado.

