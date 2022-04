Denis Peña está listo para regresar al terreno después de su lesión

Las Tunas-. Durante la etapa de preparación deportiva con vistas al inicio de la Serie Nacional de Béisbol, el atleta Denis Peña sufrió una lesión que le impidió jugar en esta primera etapa de clasificación.

Denis, quien ha desempeñado una labor esencial en el team de los leñadores, jugando en varias posiciones y aportando a la ofensiva verdirroja dijo en conversación con Tiempo21, que se encuentra ya de alta médica y dispuesto a jugar cuando le den la oportunidad.

«El 19 de enero sufrí una lesión mientras estábamos en los entrenamientos con vistas a la Serie Nacional y no había podido participar activamente en ningún juego. El jueves pasado el médico del equipo me dio de alta y gracias a Dios estoy bien».

Durante este tiempo sin jugar se mantuvo en constante entrenamiento con sus compañeros bajo la supervisión del médico del equipo Blas Hernández y, cuando salían de gira a las otras provincias, él mantuvo el reposo necesario.

«Mientras que el equipo se iba de gira yo me encontraba en sesiones con los médicos, practicando, haciendo pesas, en fin en una extensa preparación física».

El natural de Jobabo es un jugador valioso dentro de la cuadrilla de los Leñadores y, ahora que se espera la partida del Rafa Viñales hacia la liga venezolana, Denis podría ser una pieza clave de cara a los Play Off.

Él afirma que anímicamente está en condiciones de enfrentarse a las próximas subseries y que está ansioso por dar lo mejor de sí.

«Estoy muy bien, creo que ya estoy en condiciones de volver a jugar y estoy ansioso de salir a dar lo mejor y poder estar al cien por ciento».

La afición tunera nunca dejó de preocuparse por Denis y siempre preguntaban por su estado de salud en cada oportunidad. Agradecido por el apoyo de su público, Peña les dedicó unas palabras.

«Que confíen en mí y les agradezco el apoyo incondicional que me han transmitido a través de las redes sociales y los vecinos. Al pueblo en general, que no dejen de tener fe en mí que daré lo mejor hasta que me recupere completamente».

La serie nacional continúa y los Leñadores ya tienen un paso firme y están ubicados en los primeros lugares de la tabla de posiciones, esperemos que la incorporación al equipo de Denis Peña sea un aliento de esperanza y alegría para todos. (Por: Divian Cruz/ Estudiante de Periodismo)

/nre/