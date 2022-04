Prosigue el chequeo médico a Rafael Viñales

Las Tunas.- Hace unos días el pelotero Rafael Viñales tuvo que regresar de la gira por el Occidente del país al sufrir dos fátigas en los estadios Cristóbal Labra y Victoria de Girón, en el municipio especial Isla de la Juventud y Matanzas, respectivamente.

Desde su llegada a la provincia, el slugger tunero fue atendido por un equipo multidisciplinario integrado por médicos de diferentes especialidades y le han estado realizando diferentes pruebas médicas.

Viñales visitó su estadio Julio Antonio Mella en el enfrentamiento Las Tunas vs Isla de la Juventud y accedió amablemente a conversar con Tiempo21.

“Yo me siento bien físicamente y ya me han realizado un estudio que incluyó varias pruebas y hasta ahora todas van bien. Esta semana no estaré aún con el equipo porque tengo que ir a Santiago de Cuba a culminar todo este proceso. Me siento en buena forma, pero hay que esperar los resultados”.

Para el Rafa ha sido muy importante todo el cariño que recibe día a día. “Me he sentido muy apoyado y la gente se ha preocupado y eso como persona te ayuda para hacer mejor las cosas y te da ánimos. Quiero darle las gracias a todos por cada mensaje. Yo solo espero por el alta médica para volver al terreno”.

Sin dudas, Rafael Viñales es uno de los peloteros cubanos más seguidos en la actualidad en la serie Nacional.

“Estoy muy bien y me gusta lo que hago porque me hace divertir. Me siento con ganas de aportar y ayudar al equipo cada vez que estoy jugando”.

En unos días una junta médica, que definirá lo resultados de los exámenes, dará a conocer en conferencia de prensa el diagnóstico definitivo de este caso.

