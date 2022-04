Carne de cerdo: ¿El derecho de comer?

El cubano no puede prescindir de la carne de cerdo; el tunero tampoco. Es parte de la idiosincrasia de este pueblo. Y por ello hoy la inmensa mayoría de la población sufre los altos precios de esa carne, que en la provincia de Las Tunas ya está hasta entre 210 y los 240 pesos por una libra, un hecho inédito e insólito, porque ni en el difícil Período Especial se acercó a esa cifra.

Hoy quienes surten de esa carne a los vendedores privados parece que están en una carrera por el dinero. Es una cadena con varios eslabones y, cada uno de ellos le aumenta el precio porque el carnicero no la adquiere directamente del productor. Es un monopolio, que en este caso es el ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes, porque los dueños de los cerdos son los dueños de la venta y de los precios.

Esto no es un problema nuevo en Las Tunas, para nada. Ya sobre el asunto ha existido de todo. En otras ocasiones se toparon los precios y hubo un vacío en la venta de esa carne, porque los del monopolio decidieron no vender a los precios establecidos y comercializaban a escondidas. Después al asunto se le fue dando largas y comenzaron a imperar los precios abusivos y especulativos, porque nadie puede dudar de que una libra de carne de cerdo a más de 200 pesos es un atentado contra la mayoría de la población, que vive de un salario.

No son pocos los que están en contra de topar los precios, bajo el argumento de que, si se topan, la poquita carne se pierde. Por supuesto que en mi opinión ésta es una fórmula para no encarar el problema, para nada fácil, es cierto pero, es que es muy bajo el porcentaje de la población que tiene acceso a esa fibra super cara, es una carne privativa para quienes tienen dinero, que no viven del salario, porque quien se sustente con el salario pudiera comprar dos veces al mes, digamos, y en poca cantidad, ya que, sencillamente, no le alcanza el dinero ni estirándolo. Y además, es falsa la sensación de abundancia, porque son pequeñas cantidades para reducidos grupos de la población.

Ya con la entrada en vigor del Decreto 35 de la comercialización de productos agropecuarios, se interpretó que había llegado la oferta y la demanda, cuando esa es una ley capitalista, cuya definición señala que es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio de oferta y demanda refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida del mismo teniendo en cuenta el precio al que se vende.

Pero es que el Decreto 35 de 2021 -por el contrario- señala en los primeros incisos de sus disposiciones generales que en el control de los productos agropecuarios el Estado regula el seguimiento y verifica la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos, los balances de productos, el control de los precios, la comercialización en condiciones excepcionales, la siembra y el uso de la tierra. ¿Y entonces, de qué estamos hablando? ¿Ley de oferta y demanda?

Ese mismo Decreto 35 faculta a los órganos locales del Poder Popular en la comercialización de los productos agropecuarios, como la carne de cerdo, por supuesto. Y los Consejos de la Administración en cada municipio definen los destinos que se contratan y los precios de esas mercancías que circulan entre sus territorios a partir de la propuesta de sus comités de contratación, que también monitorean los precios establecidos por los Consejos de la Administración municipal, controlados en el cumplimiento de las regulaciones de los productos con precios centralizados y con precios por acuerdo, a estos últimos, se les ha dado en llamar, erróneamente, oferta y demanda.

Los comités de contratación, entre otras misiones, deben concertar para su territorio los precios de acopio mayoristas y minoristas y los aquellos por acuerdo, aplicables a los productos agropecuarios que no tengan precios centralizados, de conformidad con los márgenes comerciales establecidos.

Es decir, que los precios del resto de los productos agropecuarios son concertados por acuerdo en el Comité de Contratación de los consejos provinciales de Gobierno y los consejos de la Administración municipales, según lo establecido al efecto en este Decreto y de conformidad con las características y disponibilidad de las producciones, sus costos y los rendimientos locales, teniendo en cuenta un rango de valores establecidos que considere el comportamiento del mercado.

Incluso, los precios para los productos agropecuarios deben ser publicados semanalmente por los consejos de Gobierno provinciales. Es decir, que la población tiene que estar al tanto de los mismos, que no son estáticos y pueden variar de una semana a otra, pero en modo alguno pueden crecer en espiral en detrimento del bolsillo de la mayoría.

Los tuneros, como los cubanos, piden a gritos un orden en este sentido, que va más allá de un llamado a la cordura de los integrantes del monopolio de la carne de cerdo, y limitar los precios, sí, porque mientras la empresa porcina estatal logre aumentar la producción, lo cual puede durar un tiempo indeterminado, la población tiene el derecho legítimo de acceder a este alimento, y eso solo podrá lograrse con precios más bajos, acorde con los salarios de los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Esa es la cuestión.

