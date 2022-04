Julio, un joven comunista de estos tiempos

Julio Antonio Esquivel Tamayo cursa el sexto año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Desde el 2016, cuando estudiaba en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge, recibió el carné que lo acredita hasta hoy como joven comunista, aunque “no hacía falta identificación para sentir que ya lo era”.

Hoy es un muchacho estudioso, dedicado, y orgulloso de lo que ha logrado. Sobre su militancia afirma que “ser un joven comunista en la Cuba de hoy es, sobre todo, exigente, pues se necesita mucha madurez y sentido común para en lugar de criticar y ver faltas, dar soluciones o ser parte de estas activamente”.

Frente a su comité de base, Julio lleva ya seis años. “Como líder estudiantil aprendí que no es fácil motivar a los jóvenes, pero con paciencia y con el ejemplo, se obtienen buenos resultados”.

Julio es del criterio de que los líderes de hoy deben alejarse del formalismo que a veces cansa a los jóvenes, buscar espacios que los motiven, iniciativas que les atraigan. “Los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) deben ser muy competentes, capaces y humanos, y tener un actuar más poderoso que las palabras para enseñar y motivar”.

Hoy nos podemos dar cuenta de que son muchos los muchachos que no se identifican con la organización, “pero todos no deben hacerlo, pues todos no piensan de igual forma, y esta es una organización selectiva: de los mejores y más comprometidos”, asegura el joven tunero.

Indiscutiblemente la UJC ha logrado mucho en estos 61 años, pero cada día debe ganar más protagonismo, parecerse más a nuestros jóvenes. “Debe ser más selectiva y no solo por el compromiso de defender a Cuba, sino que sus miembros sean personas con altos principios. A la UJC le tengo que agradecer porque aprendí, sobre todo, a hacer por mi país lo que me a mí me gusta, y lo que yo sienta que es correcto; a hacer por amor, no por obligación o reconocimiento”.

Julio Antonio Esquivel tiene muchos sueños por cumplir. A este joven comunista le sobran hoy las ganas de vivir, de hacer, de confiar. “Espero como futuro médico poder dar un servicio de calidad en una Cuba más próspera, donde los jóvenes continuemos aportando a la construcción y a la defensa de un país mejor”.

