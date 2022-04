Fuerte como un cañón

A 59 años del asesinato de Ascanio Díaz Tamayo por bandas contrarrevolucionarias.

El 3 de abril de 1963, elementos contrarrevolucionarios pertenecientes a la banda del cabecilla Gusberto Guerra asesinan en el Cuartón el Blanco, Barrio de Curana en Victoria de Las Tunas al Colaborador de la Seguridad del Estado Ascanio Díaz Tamayo.

Numerosas fuentes documentales ubican este hecho el 2 de abril de 1962 sin embargo investigaciones recientes con la utilización de fuentes primarias y el testimonio de familiares y combatientes, corroboran su ocurrencia en 1963.

Uno de los elementos principales para realizar tal aseveración lo constituye el hecho de que Gusberto Guerra, jefe de la banda y Luis Hechavarría Camejo, quien disparó sobre Ascanio, se unen en diciembre de 1962, por lo que en abril de ese año no pudieron haber cometido juntos el asesinato, otro de los participantes Raciel Guerra, se alzó en febrero de 1963.

En un informe elaborado por Eleno Fajardo Pérez, Jefe de la Sección de Lucha Contra Bandas, del DSE en Oriente fechado el 13 de Julio de 1963 expresa:

«a)Que alrededor de las 8:00 de la noche del día 3 de abril del presente año, (1963) llegaron a la casa de Silvino Carmenate, mayoral de la finca Rocha, Barrio Curana.(…) Alrededor de las nueve y cuarto, los mismos individuos llegaron a la casa del campesino ASCANIO DIAZ TAMAYO, miembro de la MNR y vecino del cuartón El Blanco del referido barrio, al que se le presentaron como milicianos (…)

«b) Al tenerse conocimiento de estos hechos por el DSE de Victoria de Las Tunas, se procedió a la investigación de los hechos y a la búsqueda del campesino Díaz Tamayo, el cual hubo de aparecer asesinado de dos balazos en unas maniguas distantes un kilómetro de su casa en el referido cuartón El Blanco».

Aprovechando la oscuridad de la noche y con la ventaja de conocer el terreno Gusberto junto a Luis Hechavarría, un hombre de unos 30 años, hijo de un pequeño agricultor del cuartón Las Mantecas en la zona de Buenaventura y ex soldado de la dictadura de Batista, se ocultaban en un cayo de monte en la finca Rocha en el mencionado barrio de Curana, alrededor de las 8:00 de la noche avanzaron sobre la vivienda de Silvino Carmenate, mayoral de la mencionada finca a quien encañonaron con un fusil Springfield y lo despojaron de un revolver 38 de su propiedad.

Luis Hechavarría era un hombre violento que había cometido muchos abusos contra los campesinos durante la dictadura, en 1959 estando detenido en el cuartel del Ejército Rebelde de Mir, se fugó y despojó a un combatiente de su arma, en enero de 1962 se unió a la banda de Edilberto Carmenate Borges y junto a éste participó en el asalto y quema de la tienda El Tin, poco después por discrepancias con Carmenate se unió a la banda de Gusberto.

Ascanio era miembro de la Milicias Nacionales Revolucionarias y colaborador de la Seguridad del Estado y ellos lo sabían pues el Bandido Mariano Merino Verdecia, íntimo amigo de Gusberto era cuñado de Ascanio y se la tenía jurada por comunista.

«Ascanio fue buen hijo, buen hermano, muy familiar con los vecinos y con todo aquel que lo conocía. Él se ganó el nombre de Cañón por ser un hombre dispuesto fuerte para el trabajo, brioso, él todo lo resolvía, para él no había nada imposible».[1]

Haciéndose pasar por milicianos Gusberto y Luis Hechavarría, acompañados por Raciel Guerra, Rafael Iñañe y otros dos bandidos, se detienen debajo de una mata de ateje frente a la casa de Ascanio y desde allí lo llaman muy familiarmente – “Cañón, Cañón, levántate y ponte el uniforme y tu arma que vamos a salir-».

«Mi hermanito y yo estamos durmiendo, sé que mi mamá me dice que me destaparon a mí, el que pasó adentro del cuarto, vió que eramos dos niños los que estábamos durmiendo, se sentaron siguieron conversando normal como si no hubiera sucedido nada y le dijeron que venían a buscarlo para una reunión de las milicias en Tunas, se van y se llevan a papá, pero mi mamá se queda con la preocupación y como a las 5:00 de la mañana, aún no amanecía y yo cogí un caballo y salí a preguntar si de verdad había salido para el pueblo o no, fui hasta la casa del mayoral y allí me enteré de lo que había pasado, regresé y le conte a mamá».[2]

Esa misma noche alrededor de las 11:00 los mismos hombres armados y vestidos de verde olivo se presentaron en la vivienda de Aureliano Perez Pupo, ubicada cerca de la casa de Ascanio, encañonaron al propietario de la vivienda y a su hermano Juan, a quienes despojaron de una escopeta calibre 16 y un revolver 38, minutos más tarde irrumpieron también en la casa de los hermanos Ramón y Rafael Pérez, a quienes ocuparon dos revólveres calibre 38.

Durante estas acciones llevaron consigo en calidad de detenido a Aureliano Pérez Pupo, finalmente se concentraron en la vivienda de Félix Fonseca, primo del cabecilla Gusberto Guerra, quien les entregó una escopeta calibre 16.

A la mañana siguiente al conocerse la incursión de los bandidos y la confirmación a través de Félix Fonseca de que se trataba de su primo Gusberto, jefe de una banda de alzados contrarrevolucionarios, la familia de Ascanio tuvo la certeza de que algo grave había ocurrido y enviaron aviso urgente a la seguridad en Las Tunas.

«Al tener conocimiento de esa situación a la mañana siguiente, por orden del mando me dieron 57 hombres e iniciamos la búsqueda en varios kilómetros a la redonda y, finalmente, a los tres días lo encontramos como a un kilómetro de la casa, en Jabaneta; tenía sus partes bien alteradas, deformadas por los golpes (propinados con la culata del fusil Sprinfield) y el brazo izquierdo estaba fracturado, pues él era zurdo».[3]

En el mencionado informe del jefe de la sección de LCB de la Seguridad en Oriente se expresaba también:

«CUBERTO[4] GUERRA HERNÁNDEZ, de unos 30 años de edad, natural de San Joaquín, Barrio Playuela, ex Soldado del Ejército Rebelde ER, alzado desde el 20 de junio de 1961, habiendo participado en la quema de la guagua el dos de marzo del 62 en la carretera de Puerto Padre, el asalto a la granja Hermanos Mayo, en Junio del 62, y en un encuentro con el Ejército Rebelde el 27 de Septiembre del 62 en Cerrecito de Cayojo, a raíz del cual se separó del jefe de la banda Edilberto Carmenate (Beto) y en el asesinato de Ascanio Díaz Tamayo el 3 de abril de los corrientes (1963). Posee una carabina M-1, conoce toda la zona a que nos estamos refiriendo tiene un hermano muerto en combate con las fuerzas Revolucionarias llamado CASTULITO, tres tíos: Wilfredo (condenado a 20 años), Rubén a doce años y José a ocho por haber participado en la quema a la referida guagua el dos de Marzo. Y un primo, Raciel, recientemente alzado».

Inmediatamente se inició una operación militar en la que participaron alrededor de 400 combatientes de infantería del Ejército Rebelde, cuyo centro de operaciones se ubicó en las proximidades del monte Naranjito, Barrio Las Arenas, realizándose peines y emboscadas a todo lo largo de los límites de la provincia de Oriente y Camagüey, en la costa sur de Victoria de las Tunas y en toda la zona de las fincas ganaderas del barrio Curana y las Arenas.

Pero Gusberto Guerra siguiendo su táctica acostumbrada, se mantuvo oculto en unión de Luis Hechavarría, su primo Raciel e Iñañe en las zonas de Palmarito y Santa María, en el norte de Victoria de las Tunas.

Finalmente, como parte de la Operación Manatí se conoce que a finales de 1964 Gusberto junto a su primo Raciel, se separa del grupo que se queda en la zona de Holguín y regresa a Las Tunas, se oculta en la zona de Dumañuecos donde se le unió el bandido Juan González Figueredo, El Chino; se mantienen inactivos y sólo encaminaron sus esfuerzos a preparar una salida ilegal del país.

El 24 de mayo de 1965 es ubicado en la casa del colaborador Eulalio Vidal Carreño, donde fueron abatidos Raciel y el Chino y capturado Gusberto, quien fue llevado ante los tribunales revolucionarios y fusilado, en la acción perdieron la vida seis combatientes; entre ellos Rigoberto Batista Chapman y el Instructor Político, Alberto Arcos Luque, así el largo brazo de la justicia revolucionaria alcanzaba a los asesinos del humilde campesino revolucionario y colaborador de los Órganos de la Seguridad del Estado.

Ascanio se inscribía así, por derecho propio, en las páginas gloriosas de la historia de lucha de la Revolución. Sus méritos personales, su abnegada labor y entrega total a la lucha, lo hicieron merecedor de la entrega post mortem del Sello Conmemorativo XX Años de la Seguridad Cubana y de la Distinción por el Servicio en el Ministerio del Interior.

Fuentes

“Evolución Histórica del Enfrentamiento a las Acciones Subversivas del Gobierno de Los Estados Unidos en el Periodo 1959-1965 y su Impacto en el Territorio Tunero”. (Investigación Histórica. Osvaldo Morfa Lima, ex militar, escritor e investigador UNHIC Las Tunas)

Informe tramitado al Centro de investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado CIHSE en el año 2000 por el MININT Las Tunas, sobre los expedientes más importantes trabajados en el territorio en el periodo 1959-1967

Expediente del Caso “Ciénaga” Archivos MININT Las Tunas.

Batista Cruz, Amado: Ponencia “El papel del MININT en la lucha contra bandidos en la zona de la actual provincia de Las Tunas que pertenecía a la provincia de oriente” 1990.

Etcheverry Vázquez, Pedro y Gutiérrez Oseguera Santiago. “Bandidismo, derrota de la CIA en Cuba” Editorial Capitán San Luis, 2008

Cruz Infante, Placido. La Lucha Contra Bandidos en Las Tunas, Editorial Sanlope 2008.

Borges, Rita María y otros. La Lucha contra Bandidos en Holguín. Ediciones Holguín. Premio de la Ciudad. 2003

Colectivo de Autores: Síntesis Histórica Provincial Las Tunas. Editora Historia, La Habana, 2010, pp. 281-282

Testimonio Capitán Víctor Serrano. Historiador de los OSE en Las Tunas.

Testimonios de Félix Díaz Tamayo Hermano de Ascanio

Testimonio de Roberto Díaz, hijo de Ascanio

Notas al pie

[1] Testimonio de Feliz Díaz Tamayo, hermano de Ascanio.

[2] Roberto Díaz, hijo de Ascanio

[3] Testimonio de Feliz Díaz, hermano de Ascanio.

[4] Gusberto

