“Quizá de ahora en adelante todo sea más difícil”

En el periodo 1959-1965 en el territorio tunero se enfrentaron 27 OCR y ocho bandas de alzados con igual cantidad de cabecillas y un total de 48 bandidos, 47 fueron capturados, 23 muertos en combate, 11 fusilados, 14 sancionados y solo uno logró escapar hacia los Estados Unidos, también se enfrentaron dos infiltraciones de la CIA y tres redes de espionaje.

En 1959 el Departamento de investigaciones del Ejército Rebelde (DIER), que había surgido el 14 de enero de ese año, mantiene el seguimiento a la conducta de los recién nombrados comisionados de Victoria de Las Tunas y Puerto Padre, Raúl García González y Oscar Pérez Moro, quienes de forma sutil obstaculizaban la aplicación de las medidas implementadas por el gobierno revolucionario, en lo que se denominó “Conspiración de Los Alcaldes”.

Se decidió aplicar un tratamiento político por el entonces Comandante Raúl Castro, jefe del Ejército Rebelde en Oriente, y el Capitán Abilio Ávila Cortina, secretario de la Administración, por lo que no fueron procesados.

Ese mismo año se operó contra “La Rosa Blanca”, fundada el 28 de enero en Nueva York por el ex senador batistiano Rafael Lincoln Díaz-Balart, esta organización tuvo un corto tiempo de duración en el territorio tunero por lo cual no llegó a concretar acciones. Entre sus cabecillas se encontraban Mercedes Payes Reyes y entre sus miembros figuraban ex militares de la tiranía, políticos y católicos, recibían orientaciones del ex representante a la cámara y ex gobernador de Oriente Waldo Pérez Almaguer.

Poco después en el mes de noviembre combatientes del DIER desarticulan un plan para asaltar la antigua Capitanía del Escuadrón 72 de la Guardia Rural ahora en poder del Ejército Rebelde para obtener armas y realizar un alzamiento contrarrevolucionario. En Diciembre 1959 es detectada una agrupación CR, compuesta por ex militares de la dictadura, residentes en Victoria de Las Tunas, Holguín, Mayarí, Matanzas y el municipio de Gibara. Planeaban colocar bombas en varios lugares con el fin de crear pánico e incentivar la intranquilidad. Fueron detenidos y puestos a disposición del Tribunal Revolucionario de Holguín.

Los planes e intentos de asesinatos al Comandante en Jefe y otros líderes de la Revolución estuvieron entre las prioridades del gobierno de los Estados Unidos. Tres planes de atentados contra Fidel Castro se organizaron con participación de contrarrevolucionarios tuneros. No obstante, se procedió a su enfrentamiento por los oficiales de la contrainteligencia que operaban en la localidad. El más significativo debía llevarse a cabo en julio de 1960 durante el acto del 26 de julio a celebrarse en Las Mercedes, Sierra Maestra, con el fin de derrocar el gobierno revolucionario. Su propósito era organizar un alzamiento con las armas y el apoyo de los grupos del Escambray.

En esta conspiración estaba implicado el excapitán del ER Gregorio Ortiz Parra, conocido por Chichi Ortiz, quien residía en San Antonio de Jobabo. Al efectuar la operación de desarticulación se le ocupó a chichi una ametralladora San Cristóbal. Fueron puestos a disposición del Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba en la Causa 225/60.

Las organizaciones contrarrevolucionarias contaron con el apoyo financiero, logístico y propagandístico del imperialismo yanqui por medio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Base Naval de Guantánamo y, en muchas ocasiones, con el apoyo también del alto clero católico, y otras sectas religiosas. Sirvieron de sostén también a los alzados, como fuerzas con la que contaba la CIA como quinta columna interna para su invasión primero y los otros planes posteriores de agresión a nuestro país.

Se vieron sujetas a divisiones internas, desmembramientos y reorganizaciones, debido a discrepancias entre sus miembros por ambiciones personales, pretensiones por controlar los cargos de dirección, surgimiento de otras organizaciones y gestiones para unificar o reunificar las ya existentes.

Todas eran más o menos parecidas entre sí, siendo algunas más complejas, pero partían del mismo principio. Algunas poseían carácter civil y otras militar. Las organizaciones con carácter civil eran más numerosas que las que se caracterizaban por lo militar y con mayor peso en su accionar contra la Revolución.

“Hubo momentos en que todas las agrupaciones tenían uno o más agentes en su seno y muchas veces escalaron posiciones importantes en sus estructuras”. En este resultado jugó un papel importante el arrojo, la valentía y la inteligencia de los agentes de la seguridad cubana. La falta de compartimentación y la subestimación del accionar de la seguridad del Estado resultó nefasto para sus planes, de esta forma se privó al imperialismo de un “Caballo de Troya” que pretendían usar para destruir la Revolución, que continuaba adelante cosechando victoria tras victoria bajo el acertado liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Fuentes: