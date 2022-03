Ingreso a la Educación Superior más cerca del estudiantado de las Tunas

Las Tunas.- Similares resultados en comparación con el anterior proceso, registra Las Tunas en los exámenes de entrada a la Educación Superior lo que, sin dudas, es un buen resultado en esas evaluaciones que resumen años de estudio y dedicación.

Pablo L. Peña González, secretario ejecutivo en funciones de la Comisión de Ingreso Provincial (CIP) detalló que, en cada una de las asignaturas, la asistencia superó el 97 por ciento y de los más de mil 300 examinados en Español-Literatura, el 99.93 por ciento superó el desafío, cifra ligeramente inferior a la estadística alcanzada el calendario precedente.

En el caso de Matemáticas, de las diferentes fuentes de acceso al curso regular diurno, aprobó el 89.69 por ciento de los presentados, dígito que supera en casi un 10 por ciento el alcanzado antes y que muestra una evolución favorable en la más temida de las pruebas por parte de los aspirantes a la Universidad.

No sucedió igual en Historia de Cuba, cuyo actual indicador de 94.92 por ciento de aprobados en los exámenes de ingreso está tres puntos porcentuales por debajo de lo logrado el año precedente.

Detalló el directivo que, en el caso de los estudiantes de preuniversitario, en la espacialidad de los números y teoremas, el 91.29 por ciento superó la lid, en tanto en Español y en Historia de Cuba, se contabiliza un 99.92 y un 95.84, respectivamente, datos estos últimos discretamente inferiores al curso precedente.

El secretario de la Comisión de Ingreso señaló que ahora realizan el proceso de reclamación, revisión y recalificación de los alumnos en desacuerdo con su nota, y el día 23 será el primer otorgamiento de carreras para quienes aprobaron en todas las fuentes de ingreso: Preuniversitario, Concurso, Orden 18, Ministerio del Interior y otras vías.

Pablo L. Peña González declaró que se concederá plazas a todos los solicitantes, con prioridad a los que superaron los 60 puntos, luego a quienes salieron airosos de la comprobación y no obtuvieron carrera y, más adelante, a quienes no superaron las pruebas de ingreso, tras lo cual sobrevendrá el otorgamiento a los restantes bachilleres interesados, aunque no hayan acudido a exámenes, y así, hasta un octavo otorgamiento.

El proceso de Ingreso al Curso Diurno, este año, mantiene los principios de rigor y transparencia, respetando el principio del mejor derecho para el acceso a una carrera universitaria. Se realizará una sola convocatoria, manteniendo la convocatoria especial para casos excepcionales los días 4, 6 y 8 de abril, con el mismo orden en las asignaturas: Matemática, Español e Historia.

Resulta significativo que, en Las Tunas, quedaron eximidos de estas evaluaciones 415 jóvenes con carreras ya asignadas al ser integrantes de la preselección nacional para olimpiadas y ganadores de concursos a escala de país y a instancias provinciales, además de integrantes del colegio pedagógico y universitario o uno de los 27 mejores graduados de la Enseñanza Técnica Profesional.

