Acinox-Las Tunas a 30 años de su primera colada

Las Tunas.- La historia de tres décadas de la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox Las Tunas) ha marcado sin dudas el devenir de la industria cubana, el desarrollo socioeconómico del Balcón del Oriente Cubano y la vida de muchos trabajadores. El inicio de todo se remonta al 15 marzo de 1992, día en que se concretó la primera de tantas coladas, ese proceso a través del cual se lleva el metal fundido a los moldes y del cual depende la calidad del producto terminado.

El MSc. Heriberto Rodríguez Álvarez fue el hombre que sostuvo en los inicios las riendas de esa gran bestia que era y es la acería; ese “reto”, como él lo define, lo obligó a estudiar en las noches para resolver los problemas que se presentaban en la producción.

Según nos cuenta este ingeniero mecánico, por aquellos días de período especial los directivos extendían su jornada laboral hasta las 11 de la noche y entre los principales logros de esa época estuvo la consolidación de un equipo de trabajadores disciplinados y con sentido de pertenencia, cuestión de la que depende la estabilidad de una empresa.

Por esos días Graciela Rodríguez Álvarez, como otros trabajadores, esperaba ansiosamente la noticia. La primera colada marcaría el arranque de la acería, pero también de las expectativas de muchas personas que hasta hoy se han mantenido en la empresa. “Siempre supe que Acinox sería una escuela, mi segunda universidad. Esta industria me preparó como profesional y me enseñó a ser más exigente, no solo en el plano laboral”.

Hoy, desde el área de Planificación y Relaciones Internacionales, esta mujer continúa aportando al desarrollo de Acinox-Las Tunas, ella reconoce la capacidad de innovación de sus profesionales para afrontar los contratiempos y cree que esa virtud ha sido y será la tabla de salvación en los momentos más difíciles.

Esta empresa siderúrgica acoge a los más novatos y los convierte en profesionales del más alto nivel, como en un proceso de fundición y moldeo de los metales; claro está, el talento y las ganas de hacer son componentes esenciales: Victoria Serrano es la muestra de ello.

Su misión es velar por la calidad de las producciones y el cuidado al medio ambiente. Tal y como afirma: “esta industria es relativamente nueva, sin muchos patrones comparativos a nuestro alcance, pero no hay nada mejor que ir ganando experiencias en la marcha. Tenemos muy buenos resultados en los sistemas de gestión de la calidad de forma integral y gracias a eso somos referentes en el país en las estrategias para el cuidado al medio ambiente”.

La empresa Acinox Las Tunas tenía entre sus líneas de producción al acero inoxidable, pero la estrechez en las importaciones provocada por el bloqueo norteamericano obligó a trazar nuevas estrategias para no perder a este gigante. Hoy desde esta empresa tunera se fabrican palanquillas de acero al carbono y en un futuro inmediato, aceros aleados y especiales, muy demandados en el mercado internacional.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube