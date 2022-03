Sufre Las Tunas su primera derrota en Torneo Apertura del fútbol cubano

Las Tunas.- Un solitario gol de Ruslán Batista al minuto 17 fue suficiente para que los dirigidos por el director técnico Eder Bood cayeran este fin de semana ante su similar de Granma en partido correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2022.

Y la sencilla razón de haber caído por la mínima no significa que no lo hayan intentado. No se trata de eso, pero lo que no se puede dejar de señalar es que ha sido el partido más pobre en cuanto a la ofensiva se refiere, pues si de algo se reconocía al conjunto tunero hasta el momento era por su abundante ataque, traducido en la cantidad de ocasiones de gol que generaban.

Solo el estelar ariete Juan Andreus Milanés hizo algún que otro tiro a puerta con cierto peligro y el resto del equipo, aunque mostraron perseverancia, no anduvo fino de cara al arco rival y cabe reconocer que el cancerbero rival Rangel Castillo tuvo una tarde placentera.

En pretemporada estos mismos equipos ya se habían visto la cara y al parecer del estudio a posteriori que realizan los entrenadores acerca de estos encuentros fue mejor la enseñanza que extrajo el mandamás de Granma ya que lucieron más compactos y mejor organizados, sobre todo, en defensa y eso trajo como consecuencia la desesperación en muchos trances del partido de los jugadores tuneros.

Habrá que analizar qué fue lo que sucedió, pues sin restarle mérito al conjunto de Granma (y que lo tienen por las estadísticas que exhiben hasta el momento) tal vez y jugando en casa, era el momento idóneo para sumar puntos y encarar con más facilidad los retos que se les vienen en las próximas jornadas.

Para muchos de los entendidos en la materia la “confianza” con la que asumieron el partido tal vez les pudo jugar una mala pasada, eso sucede en el deporte cuando deduces que tras lo hecho anteriormente todo será más fácil y ya en esta misma temporada había sucedido algo parecido aunque en aquella ocasión se pudo solucionar en los minutos finales de encuentro (partido ante Sancti Spíritus).

Ya sabemos que Eder y su colectivo técnico sacarán conclusiones de lo ocurrido y ojalá que sea solo un bache en el camino, el equipo lo venía haciendo de maravillas y pese al fracaso y perder el invicto aún mantiene la punta de la zona.

Algo muy importante será recuperar de su lesión al capitán Leandro Pérez (el chacal) que por su calidad y liderazgo en el equipo representa un porciento bastante alto en los resultados positivos que atesoran.

Se avecinan encuentros muy difíciles comenzando el próximo sábado en la visita a Santiago de Cuba, y cerrará así la primera vuelta del Torneo. Luego abren la segunda ronda con el viaje a Camagüey y volverán a casa para medirse a su similar de Guantánamo encuentro señalado para el Ovidio Torres de Manatí el venidero 2 de abril.

Resultados.6ta Jornada. Zona oriental.

Las Tunas 0 – 1 Granma.

Ciego de Ávila 0 – 1 Santiago de Cuba.

Camagüey 3 – 1 Guantánamo.

Holguín 2 – 0 Sancti Spíritus.

TABLA D POSICIONES