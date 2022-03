El ladrillero de Indaya

Yoel Castillo Cutiño es ladrillero de cuna. Sus padres son campesinos que se dedican a la producción de arroz, pero él comenzó a hacer ladrillos en su natal comunidad de Indaya, con solo 12 años, cuando apenas tenía fuerzas para mover la carretilla llena de barro.

«Bueno comencé a hacer ladrillos a los 12 años, bueno porque es lo que la provincia necesita igual que los tejares del estado, donde trabajé, después me fui a trabajar particular porque se labora con más rapidez, y soy alfarero de cuna».

La parte más dura del tejar es la quema del ladrillo en el horno, porque hay que estar al lado de altas temperaturas, aunque no es menos difícil echarle la tierra a la piza, molerla, cortarla, moldear el ladrillo y secarlo.

«El problema es que este es un trabajo de descendencia, me entiendes, es igual que el deporte el que nace para pelotero así se queda, y es una cantera que va surgiendo.

«Lo que más me satisface es la producción; ver el tejar avanzando porque si no, todo se va abajo. Este es un trabajo que es muy duro porque requiere de mucho esfuerzo y no todo el mundo puede llegar a hacerlo».

Yoel fue oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante seis años, después de terminado su servicio militar. Trabajó en las tropas especiales en La Habana y cuando se licenció regresó a sus orígenes, para disfrutar cada momento del proceso del ladrillo en su comunidad rural de Indaya, cercana a la ciudad de Las Tunas, capital de la provincia de igual nombre.



«La alfarería para mí vale mucho en la vida porque es el trabajo que me ha sabido encaminar y conllevar».

Producir 10 mil ladrillos en cada quema siempre es una meta para Yoel Castillo Cutiño y su compañero de labor. Y aunque quizás no sepa que el ladrillo más antiguo se encontró en Jericó, en el año 8300 a.c., todos los días sabe que el barro lo espera para sacarlo de la tierra y moldearlo, en esa alianza eterna entre el ladrillero y el horno, que posibilitan su trascendencia en el tiempo.

/nre/

