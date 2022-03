La ley nunca estará a favor de la violencia

La violencia sale de casa y a la vista de todos, bajo el amparo colectivo, toma forma. No han sido pocas las ocasiones en las que he debido tragar en seco ante escenas que bien merecen un desborde de emociones, he querido comerme el mundo con la mirada; otras veces sí he intercedido pero siempre quedo insatisfecha conmigo misma y con la sociedad en la que vivo.

Una de las manifestaciones de violencia que más lacera a la sociedad es la que se realiza contra los niños y la mayoría de las veces pasa desapercibida. Están los padres que agreden verbalmente a los infantes, que todo el día vociferan ofensas contra ellos e incluso atentan contra su autoestima al mofarse de cuestiones físicas o intelectuales.

Esas actitudes molestan a una parte representativa de la población pero nadie hace nada y pareciera que en este mundo la ley es ciega pero, también la sensibilidad.

Casi siempre estos actos, como otros, se basan en la incapacidad de regular las emociones y terminan transformándose en violencia física. Y aunque ante la justicia tengan peso, también terminan solapados ante todos y forman parte de aquel “librito de la vieja escuela”.

Que un padre o madre en plena terminal de ómnibus golpee en la cara a su hijo de 2 años, mientras llora escandalosamente, es muestra de que aún muchos estatutos jurídicos en favor de los niños están en letra muerta para un sector de la población, que incluso desconoce las sanciones que se le podrían imputar por tal motivo.

El Proyecto de Ley del Código de las Familias presta especial atención a estos casos y alejará a las personas agresoras del espacio familiar para proteger a los más vulnerables, entre estos, los niños.

La violencia familiar será fuertemente sancionada y los que la practiquen no podrán tener la guarda y cuidado de los menores de edad, ni derecho a la comunicación con ellos. Incluso, cesará la obligación de brindar alimentos, una de las responsabilidades materiales que genera lazos afectivos; tampoco una persona violenta tendrá derecho a adoptar ni a fungir como tutor, menos a recibir herencia de la persona violentada.

Pero el Código de las Familias solo tendrá vigencia si usted lo asume y se convierte en un personaje activo de la ley. No permita que ante sus ojos la violencia tome forma, la ley nunca estará de ese lado.

/nre/

