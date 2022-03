Juan Andreus no se hizo el “ciego” y Las Tunas sumó nuevo triunfo en Torneo Apertura

Las Tunas.- El equipo tunero de fútbol sumó este fin de semana un nuevo éxito en esta oportunidad con goleada incluida al 11 de Ciego de Ávila de tres goles por cero, con par de dianas de su estelar ariete Juan Andreus Milanés y la otra a la cuenta del juvenil Osniel Trutié.

Con paso chévere avanza el conjunto que dirige Eder Bood y en su visita este fin de semana al CVD “Sergio Alonso Grandal “de la ciudad de Morón fue fiel al entramado táctico trabajado durante la pasada semana: apretar arriba desde el mismo inicio, robar balones y luego poder concretar de cara al marco contrario.

Mejor no pudieron salir las cosas, pues los tres goles cayeron en la primera mitad sentenciando el encuentro y aunque siempre se diga que el fútbol es un deporte colectivo no es menos cierto que contar con un delantero como Juan Andreus te ofrece un plus de calidad. El muchacho ya cuenta en su haber con cuatro goles solo superado por el cienfueguero Dorgy Rajadel que suma cinco.

En conversación telefónica el propio Juan Andreus ratificó lo que ya comentábamos sobre la manera en que encaró el juego el conjunto tunero:

“Salimos decididos a todo, presionamos bien arriba, tal vez ellos no esperaban mucho eso y así pudimos controlar el partido. Tocamos bien el balón, dominamos más y de esa forma cayeron los goles.

“Ya en el segundo tiempo con la ventaja nos dedicamos más a tocar el balón, ellos tuvieron alguna que otra ocasión clara de marcar, pero nosotros también al salir al contragolpe, pero no pudimos aprovecharlas.

“No me he marcado una cantidad de goles en específico, solo quiero ayudar al equipo a ganar partidos y si se puede disputar el título del Apertura, mucho mejor. A eso súmele que en mi mente está también poder regresar a la selección nacional para así poder representar a mi provincia y al país”.

En el capítulo colectivo con esta victoria, que para más inri es casi histórica por lo poco que ha podido ganar allí un representativo tunero, permitió ampliar la ventaja en la tabla clasificatoria y ahora la distancia es de tres puntos ante Santiago de Cuba, que no pasó del empate a cero ante su similar de Granma.

Como dato estadístico que reafirma el excelente paso de Las Tunas es menester aclarar que esta versión tunera del 2022 (con sus 13 puntos en cinco encuentros) superó la segunda mejor racha histórica para inicios de temporada, manteniendo el invicto que databa de la temporada 2008-2009 en la que se alcanzaron 12 puntos.

Continua como la mejor aquella que se produjo en la temporada siguiente (2009-2010) cuando dirigidos por Alain Delfín el equipo de Las Tunas logró encadenar cinco victorias consecutivas en sus cinco primeras presentaciones para sumar un total de 12 unidades.

El próximo sábado se medirán al 11 de Granma y en caso de ganar entrarán en la historia del balompié tunero como el equipo que mayor cantidad de puntos haya obtenido en sus primeros seis encuentros, manteniendo el casillero de las derrotas de manera inmaculada.

Resultados. 5ta Jornada. Zona oriental.

Ciego de Ávila 0 – 3 Las Tunas.

Guantánamo 2 – Holguín 0.

Santiago de Cuba 0 – 0 Granma.

Sancti Spíritus 0 – 0 Camagüey.

Tabla de Posiciones.

NO EQUIPO G E P GF GC DIF. PTS 1 Las Tunas 4 1 0 9 1 +8 13 2 Santiago 3 1 1 6 4 +2 10 3 Guantánamo 2 3 0 5 1 +4 9 4 Granma 2 2 1 7 1 +6 8 5 Camagüey 2 1 2 5 5 0 7 6 C. de Ávila 1 2 2 2 6 -4 5 7 Holguín 0 1 4 1 9 -8 1 8 S. Spíritus 0 1 4 0 8 -8 0

/mga/

