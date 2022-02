Las Tunas despide la Vuelta Ciclística a la zona oriental de Cuba

Las Tunas.- Kevin Vega (CUB) ganó la quinta y última etapa de la Vuelta Ciclística a Cuba en la zona oriental, corrida desde Holguín y hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García, de la capital tunera.

En el segundo puesto llegó el guantanamero Hidalgo Vera y completó el podio Andy Díaz (CUB). Mientras que el tunero Yordano Balado cerró su actuación con un cuarto lugar en su tierra natal.

Con la finalización de este evento se conoció que el líder de la Vuelta fue Juan Manuel Cabrera (Centro Técnico Cienfuegos), Leandro Marcos (CUB) se llevó el premio por puntos, Javier Cabrera (sub-23) fue el mejor en su categoría y Yan Luis Arrieta el ganador de la montaña.

Para el Director Técnico tunero, Ramón Acosta, el resultado de los tuneros fue positivo.

“Llevamos cinco meses de preparación y nos parece un resultado bastante positivo. Tenemos un equipo joven y logramos que dos de nuestros atletas se ubicaran entre los primeros en la competencia. Hay que seguir trabajando, pero lo bueno es que tenemos un grupo que nos puede dar muchas alegrías. Alcanzamos el tercer lugar por equipo y esto nos motiva para participar en abril en la Vuelta por el centro”.

El tunero Yordano Balado se ubicó entre los primeros pedalistas que participaron en la Vuelta.

“Esta Vuelta no fue como yo esperaba, pero lo hecho aquí me sirve para seguir creciendo. Quería hacerlo mejor y no me salieron las cosas como quería. Ahora queda recuperarme y descansar para seguir trabajando”.

Los más de 50 pedalistas participantes en la Vuelta Ciclística zonal oriental iniciaron su recorrido en Baracoa hasta completar su travesía a su llegada a Las Tunas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube