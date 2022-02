La tierra llama

Ser emprendedor es un reto para Jagielkis Oliva Pérez, un productor y especialista en reproducción de la Cooperativa de Créditos y Servicios Carlos Manuel de Céspedes, de Barranca, municipio de Las Tunas, donde tiene una finca que florece siempre, a pesar de la sequía, la falta de recursos, las limitaciones.

Es un hombre joven, que estudió Licenciatura en Ortopedia y Traumatología en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, pero el campo llama, como la sangre, y cuando sus abuelos y sus padres comenzaron a envejecer vio la oportunidad de su vida y regresó al campo, que es lo que le gusta.

«Bueno, yo me he dado a la tarea de esta finca echarla adelante, ya que quienes vivían aquí eran unos viejitos y esto había decaído grandemente en las producciones, siendo una finca tan buena y tan extensa, con 42 hectáreas. Por mis conocimientos he obtenido mejores resultados, mis vacas hacen un parto por año, ya se ven los primeros logros en la inseminación ovina y tengo el primer parto múltiple con una cachorra de ovejo que parió tres ovejitos», dice Jagielkis.

En ese sentido el joven campesino afirma que posee una yegua parida por inseminación con un potro con buenos patrones genéticos, y 10 equinos por lo que ya es miembro de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), como productor de rumiantes y equinos.

«Mi origen es campesino, nací en esta misma zona, con tradición ganadera y desde chiquito me he vinculado con las labores del campo que es lo que me gusta».



Asombran los resultados de un hombre prácticamente solo en una finca tan grande y con tantos animales. Su familia y él no dan tregua al trabajo diario y las jornadas se tornan largas, agotadoras, pero nunca ha doblegado su voluntad y las ganas de hacer, y ahí están las metas que alcanza.

«He tenido grandes logros. En 2021 hice más de 100 mil pesos por la venta de toros, y el objeto social de mi finca es la ganadería mayor y menor, y frutales»

Para Jagielkis la familia es lo fundamental, y disfruta con ella las bondades y las dificultades del campo. Y cuando mira a su esposa, a sus muchachos, siente cómo el orgullo se apodera de él.

«Tengo mi familia aquí en el campo, mi esposa que me ayuda mucho en las labores diarias, tres hijos, una niña que es una jovencita, una de seis años y un varón de dos años, que permanece con nosotros todo el tiempo porque ya las otras están en la escuela».

Hombres inteligentes, emprendedores y bien preparados son vitales en la producción de alimentos. Y ese es el caso de Jagielkis, un joven que junto a su familia vive para su finca, donde cada mañana desde la puerta de su casa mira su extensión, sus animales, y siente el orgullo del ganadero ante su rebaño que crece y se desarrolla por su empeño, por su entrega, por su felicidad de productor exitoso, para el bien de los demás.