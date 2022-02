Radio Libertad, permanencia y profesionalidad al servicio del oyente

Las Tunas.- Desde 1940 un sonido se adueña del éter para llegar a hogares, centros laborales y hasta medios de transporte. Radio Libertad, nombre que obtuvo tras nacionalización que se acometió en toda Cuba con el triunfo revolucionario, ha sabido en estos 82 años ser digna defensora de una historia, idiosincrasia y energía que alimentan las olas que acarician al municipio de Puerto Padre.

Su directora, Niuvis Ivón Torres González, refiere que le deben también fidelidad a la fecha que marcó su nacimiento, el 24 de febrero, que coincide con el inicio de la Guerra Necesaria que organizó José Martí, un fuerte simbolismo que les acompaña a diario.

«Para todos los radialistas de Puerto Padre durante todos los años ha sido de gran significación cumplir un 24 de febrero. Realmente Radio Libertad ha sabido honrar esta coincidencia histórica, porque es una emisora que se ha mantenido durante muchos años en la preferencia de su público, y así continúa.

«Esta planta fue fundada en 1940, y después de 1959 empezó a llamarse Radio Libertad que también es un simbolismo, y hemos tratado de honrar ese simbolismo con la historia».

Siempre con lo último y lo más popular en música variada, ya por más de ocho décadas, Radio Libertad late al mismo ritmo de muchos de sus oyentes, fieles y agradecidos del gran equipo que integra la planta.

«Yo nací el 3 de enero de 1940 y Radio Puerto Padre el 24 de febrero del mismo año. Desde que tengo uso de razón la oigo», comenta una de las asiduas a su sintonía, mientras otros se decantan por programas específicos que satisfacen sus gustos musicales y necesidades de intercambio mediante el diálogo ameno.

Confiezan que en ella encuentran todo lo que necesitan, una familia, con radio tranmisores en cada extremo del hogar en algunos casos, para no perder detalle de lo que preparan especialmente para ellos.

Jorge Luis Rodríguez Pupo, Premio Nacional de Radio 2020, es una de las voces que prestigian a la emisora, quien también lleva a Radio Libertad en el lado izquierdo de su pecho.

«Ha significado gran parte de mi vida, porque gracias a ella soy lo que soy profesionalmente. Claro que desde niño la radio ha estado en mi lado izquierdo siempre, yo amo el medio y especialmente la locución. He recibido propuestas de otras especialidades artísticas en las cuales me he desarrollado pero siempre la locución ha sido mi preferencia, y en ella estaré mientras me quede aliento.

«Radio Libertad es el corazón de Puerto Padre, el corazón de sus oyentes, porque se oye más allá, y gracias a ella he recibido muchos premios pero el mayor de todos es el reconocimiento del pueblo, a ese que yo felicito porque indiscutiblemente Radio Libertad es el pueblo de Puerto Padre».

Programas como Alborada campesina, México canta, Costa de verano, Radio periodismo, Actualidades y Voces y guitarras tienen la capacida de conectar con la audiencia, son momentos que cumplen con informar, educar y recrear a un público ávido, fiel y agradecido de la permanencia y profesionalidad de un colectivo.

Esta misma familia trabaja hoy desde un estudio improvisado en la sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, siempre cuidando cada detalle a su alcance para cumplir con la calidad que demandan de sí mismos y seguir haciendo historia desde la Villa Azul.

/nre/

