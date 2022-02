Emilio y Andrés: nos vemos a la vuelta de la esquina en 50 años

Entre las comunicaciones de hoy y las de hace 50 años hay un buen trecho, pero ¿cuántas personas podrían atestiguarlo con conocimientos de causa? No muchas. Es por eso que resulta una suerte conversar con los técnicos en telemática, Emilio Sosa Oro y Andrés Rodríguez Almaguer, de 72 y 70 años, respectivamente.

Sosa Oro nos cuenta que comenzó en el año 71 del siglo pasado en el Centro de Mantenimiento Telefónico, mucho tiempo antes del surgimiento de lo que hoy es la sede de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Las Tunas (Etecsa), y mucho antes de la tecnología digital. “Actualmente estoy en el mismo departamento”, dice y nos sorprende con su declaración, pues la vorágine de la vida siempre nos lleva a probar en diferentes empleos, residencias; pero su caso es “especial” como lo cataloga su amigo Andrés Rodríguez.

Ambos entraron juntos a trabajar en el sector de las comunicaciones, eran unos muchachos por esa época, dispuestos a hacer de todo para que el servicio fluyera. “¡Óigame, que hasta la palabra «cincuentenario» es larga, no lo van a ser 50 años!, reflexiona Rodríguez Almaguer y añade: “en mi caso sí me he desplazado por diferentes áreas pero siempre aquí”.

“Recuerdo la época del periodo especial, tan crítico, que los reparadores debían ponerse a cuestas las escaleras para ir a resolver los problemas de averías, ni botas tenían, que es un aditamento imprescindible para su protección. Incluso tuvimos que inventar un taller de teléfonos para repararlos porque la situación era muy compleja. Sufrí mucho por eso, pero el sentido de pertenencia era más grande”, dice Andrés.

¿Cuánto habrán evolucionado las comunicaciones en cinco décadas? Las enseñanzas de los más longevos en el sector bien deberían ser recogidas en un manual de valientes para los jóvenes que hoy se estrenan en Etecsa.

“En aquel tiempo los técnicos de aquí atendíamos toda la provincia, lo mismo nos íbamos lloviendo en la parte trasera de un carro y teníamos que quitarnos la camisa para proteger los equipos. Solo había tres canales telefónicos y todas las llamadas eran por operadoras. Recuerdo que me pasaba toda la noche dándole mantenimiento a los equipos. Ahora no, ya la época analógica pasó, todo es digital”, así lo recuerda Emilio.

Y así, sin percibirlo, con el propio avance de las telecomunicaciones, se desarrollaba aún más la amistad entre estos dos hombres, que compartieron juntos su época de enseñanza primaria, secundaria, el instituto, la zafra del 70, el censo de población en la Sierra Maestra y tantas otras etapas.

Su amistad, así como las comunicaciones, ha evolucionado; ha transitado por apretones de mano, abrazos fuertes hasta el envío de algún que otro mensaje de texto disparatado a través de un dispositivo móvil. Entonces, cuando pregunto por el futuro, jocosamente me dicen que en 50 años seguirán al pie del cañón.

Andrés dice que quizás en menos de 50 años la inteligencia artificial sea la que predomine y Emilio que ni teléfonos existirán para esa época. Ambos quieren ver lo que traerá el destino y qué serán capaces de hacer los hombres con las tecnologías.

Sería ideal que para esa época, sin teléfonos y cuando solo prime la inteligencia artificial, como sueñan estos amigos, aún nos quede la amistad como la mejor de las garantías de la comunicación entre seres humanos.

/nre/

