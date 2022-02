Millonaria cifra para familias vulnerables en municipio de Las Tunas

Las Tunas.- El presupuesto de 13 millones 291 mil 600 pesos destinado a la entrega de subsidios a familias del municipio de Las Tunas para la compra de materiales de la construcción es una muestra clara de la prioridad que le brinda el Estado cubano a las personas vulnerables con bajos o nulos recursos financieros.

Aun en medio de las más severas limitaciones de todo tipo, principalmente como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos y los demoledores efectos de la Covid-19, el Estado tiene presente a todos aquellos que necesiten su ayuda, y en el territorio cabecera de la provincia de Las Tunas podrían ser más de 130 familias que se beneficiarían con el dinero asignado para la construcción o reparación de sus viviendas.

Para el actual año el desarrollo local puede tener un impulso notable en sectores principales del desarrollo económico y social, pues el presupuesto de la contribución territorial (cada empresa aporta el uno por ciento de sus finanzas) asciende a 89 millones 282 mil 800 pesos, una cifra alta que, utilizada para consolidar las prioridades, resulta muy beneficioso para el municipio.

En este sentido, se deberá comprender la necesidad de definir con precisión las prioridades en la ejecución de cada gasto, siempre a partir de una mirada aguda en la transformación de las prestaciones de los servicios sin afectar su calidad, y con énfasis en ahorrar todo cuanto pueda ser ahorrado, y posponer aquellas acciones de reparación y mantenimiento que no sean imprescindible; además de no efectuar pagos excesivos, en todo aquello que no se justifique.

La actividad no presupuestada del municipio cuenta en 2022 con la alta cifra de más de 136 millones 217 mil pesos, mientras que más de 116 millones 127 mil pesos están destinados a precios minoristas subsidiados para la población, en aquellos productos de alta sensibilidad como los alimentos, las dietas, los servicios de transportación y los medicamentos controlados, entre otros.

Los recursos destinados a la actividad empresarial priorizan el financiamiento de productos y servicios de alto impacto en la población, y el desarrollo de programas sociales, y hay que destacar los más de 94 millones para la asistencia social, las madres con más de tres hijos menores de 17 años de edad y el refuerzo de la vacuna contra la Covid-19.

El 2022 vuelve a ser un año complejo y difícil para quienes tienen la responsabilidad de ejecutar los presupuestos, quienes deben lograr un mayor control en la gestión de los mismos con vistas a garantizar la eficiencia y eficacia en el sector empresarial y estimular el ahorro y la racionalidad en los gastos presupuestarios.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube