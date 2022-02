Manda Las Tunas en zona oriental del Torneo Apertura de Fútbol

Las Tunas.- Un gol en tiempo de descuento del ariete tunero Juan Andreus Milanés en la victoria in extremis ante Sancti Spíritus combinado con la derrota de Santiago de Cuba ante su similar de Guantánamo posibilitó que el conjunto que comanda Eder Bood ascendiera a lo más alto de la cima en el también denominado Grupo B.

No estaba en los planes cambiar tan rápido la estrategia preconcebida para acometer el partido, pues la posibilidad de contar con un jugador más en la cancha por expulsión temprana (minuto 19) de un jugador visitante hizo que el equipo local, viendo su superioridad manifiesta, cayera en el desespero por tratar de definir lo más rápido posible el encuentro.

Esa ansiedad trajo consigo errores individuales y también colectivos que a lo largo de los 90 minutos reglamentarios y a pesar de tener varias ocasiones claras de gol no lograran definir el duelo ante los espirituanos.

Solo en el 90+3 y tras un error garrafal del cancerbero visitante Ismel Morgado permitió que el más listo de la clase Juan Andreus Milanés tuviera que empujar el esférico y permitir de esa manera que los tres puntos se quedaran en casa.

Al final justo premio para el que más lo intentó sobre el terreno de juego y que a pesar de tener en vilo durante el partido completo a la gran cantidad de aficionados que se dieron cita en la cancha de “La Pista” (ahora se le conoce así al campo de fútbol de la pista sintética) se fueron a casa con la miel entre los labios.

Esta victoria de Las Tunas (su segunda en tres partidos en el joven torneo) unida a la derrota del conjunto santiaguero a manos de Guantánamo trajo consigo cambios en la tabla de clasificaciones, y ahora los tuneros lideran un grupo muy complicado y en el que seguramente los cuatro equipos clasificados al Torneo Clausura se definan en las postrimerías del actual evento.

Muy llamativas para el equipo del balcón del oriente cubano son dos de las estadísticas que tienen hasta el momento: de los 16 equipos del país, junto a Guantánamo, son los únicos que no han permitido goles y se mantienen invictos como el conjunto del guaso, así como Artemisa y La Habana.

Su próximo compromiso será contra Holguín y hay muchas posibilidades que se juegue en la denominada” Danzonera manatiense” el estadio Ovidio Torres del municipio de Manatí.

Una vez concluido el encuentro se efectuó una rueda de prensa con la participación de ambos directores técnicos y del jugador Juan Andreus Milanés, este último seleccionado como el mejor jugador del partido. Estas fueron algunas de sus declaraciones:

Yoelvis Castillo (entrenador de Sancti Spíritus): “Fuimos inferiores en todo el partido, a eso súmele que la expulsión de un jugador nuestro casi desde el mismo inicio del partido nos restó posibilidades. Tenemos un equipo muy joven y la falta de experiencia se nota en la mayoría de ellos.

Tratamos de defender lo mejor posible, Las Tunas cuenta con un buen equipo, fueron superiores, y a nosotros nos queda seguir trabajando.

Eder Bood (entrenador de Las Tunas): “Me voy contento con el resultado, pero la desesperación de los muchachos por tal de definir pronto el partido nos llevó a cometer errores tácticos que bien pudieron no sumar los tres puntos.

No pensábamos cambiar tan rápido la estrategia que traíamos para el partido, pero esa superioridad numérica en la cancha provocó la ansiedad de los muchachos. Aun así, se vio que en el primer tiempo merecimos más suerte, pues tuvimos tres ocasiones claras de gol que bien pudieron definir todo.

Juan Andreus Milanés (mejor jugador del encuentro): “ Es cierto lo que dice el entrenador nos desesperamos mucho, tal vez lo veíamos más fácil de lo que esperábamos, pero el resultado es lo más importante.

He trabajado muy bien en los entrenamientos y todo el mundo sabe que como se entrena se juega; ya logré anotar mi primer gol y ojalá vengan más, es cierto que ahora juego más por los extremos, ahí me siento mejor, pero mi entrenador sabe que jugaría donde el me lo pida.

Resultados Zona Oriental

Las Tunas 1 – 0 Sancti Spíritus.

Guantánamo 2 – 0 Santiago de Cuba.

Ciego de Ávila 0 – 2 Camagüey.

Granma 2 – 0 Holguín.

Tabla de posiciones