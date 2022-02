Al Turquino, sin caminos llanos, con amor por Cuba

Junto al Martí insomne en la cima de Cuba se calcula mejor la epopeya cubana, esa en la cual han quedado hermanados mujeres y hombres con un ideal común: el de la nación libre y soberana. Henchidos de amor por Cuba y reafirmados en el sentimiento de hacer y crear por un país mejor, concluyeron el ascenso al Pico Real del Turquino un grupo de jóvenes de Las Tunas que, desde el empinado lomerío de la Sierra Maestra, saludaron el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el 61 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y el centenario de la Federación de Estudiantes.

Y ¿por qué es siempre ese, sitio de reverencia para los cubanos? ¿Por qué antes los maestros, los milicianos, los jóvenes eran “cinco picos” y se aventuraban a desafiar las lomas y los trillos fangosos o empedrados? ¿Por qué subir, hoy, “por encima de lo conocido”? A veces no basta con conocer la historia y saber que hasta allí llegó Celia Sánchez y su padre con la imagen del Maestro o que la Revolución nació entre aquellas montañas, hay que andar, sentir, palpar y respirar “la magia de un pasado que gravita sobre el presente”.

Así lo describió Luis Alcides Vázquez González, estudiante de Ciencias Médicas: Cumpliendo un sueño. Creo que todo joven tiene entre sus proyectos subir el punto más alto de Cuba, no es el subir, sino lo que significa, es retarnos en cuerpo y alma a nosotros mismo. Dicen que la voluntad mueve a las personas y yo creo que conmigo caminaba ella. La voluntad de un joven que ama y siente por su organización y que bajo ningún concepto permitiría qhhue el año de su Centenario, del 60 aniversario de la UJC, en espera del 170 Aniversario del Apóstol y a sólo meses de graduarme dejara de cumplir este sueño, esta deuda con Martí y con mis principios. Me sumo al grupo de cubanos que cumplimos este reto y a los que no llegan pero en su corazón su espíritu revolucionario está aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad de cumplir este sueño#Revolucionando#VamosConTodo#CumpliendoSueños#ConMiMartí

A través de sus redes sociales, los jóvenes expresaron su sentir y lo que significó la experiencia; para Dayron Martínez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la Universidad de Las Tunas (ULT), “la mayor satisfacción está en haberlo logrado y en haberlo intentado, como realización personal y como deber cubanísimo.”

Quizás no sean para menos las historias que contemos a quien nos pregunte por qué caminamos con calma y quejándonos del dolor, el ascenso no es fácil ciertamente. Pero es imposible no pensar en los que el andar por esas montañas era cotidiano, cargando además de su propio peso el de un fusil y el equipamiento, para quienes el propósito mayor fuera el triunfo de su lucha, nuestra lucha. Esos rebeldes, como nosotros, eran movidos por un sentimiento que los superaba, que era más grande que cualquier esfuerzo: el amor por Cuba.

En la cima del Turquino en la Sierra Maestra, al que fuimos, encontramos a Martí, y entre la fatiga, la sed, el hambre, las piernas cansadas… hubo un instante para pensar en silencio. El silencio necesario, la quietud del entorno, la historia en esas montañas, la belleza natural, nos dejó algo, que no se quitará como los dolores y son: recuerdos y mucho compromiso. Recuerdos para tener presente que aún por muy cansados que estemos hay que seguir hacia adelante, no rendirse e ir con todo por nuestras metas. Y el compromiso para con Cuba y de ser necesario, regresar a esas lomas de verde olivo.

El ascenso es duro y edificante, la llegada a la cima motivo de orgullo y felicidad, siembra de certezas y agradecimientos con poquísimo espacio, casi siempre, para el descanso de los estropeados músculos. En compañía de “ese misterio que nos acompaña” renace la seguridad de que, así como “a las estrellas no se sube por caminos llanos”, el porvenir de Cuba está en disputa constante y no es, ni será, un camino fácil sino una construcción colectiva que precisa de mujeres y hombres que sientan con entraña de nación o de humanidad; tal y como lo ha hecho la nueva generación de tuneros.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube