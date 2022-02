A romper las barreras idiomáticas

Hay una escena que nunca se ha disipado de mis recuerdos, cuando era niña una compañera de tercero B corrigió en público al teacher. La infante le dijo al educador: -maestro la palabra “morning” termina con la letra g, no con la T.

El inglés siempre fue esa materia después de las matemáticas, difícil y que no pude antes adherir a mis conocimientos. Recuerdo no haber sido la única en las aulas donde aprendí; pocos pertenecían al bando de los buenos en este idioma.

En mi adolescencia conduje un acto cultural, mientras leía el guion y presentaba el tema “Sorrrry” de Justin Bieber; sí, así lo pronuncié, la audiencia me hizo sonrojar con sus carcajadas y esa escena tampoco la he olvidado.

Quizás tuve buenos profesores, pero en aquel entonces yo no podía llegar a esas conclusiones. En las clases de inglés ejercité la memoria fotográfica, esa a la que tanto se opuso Félix Varela. Todos pasábamos de grado, pero el inglés no pasaba por todos.

La niñez es esa etapa perfecta para aprender un idioma, el cerebro aún en desarrollo, absorbe los conocimientos más rápido. Ya de adultos, con el cerebro a plena capacidad, decidimos intentar “to speak in English” y aunque resulte todo un reto aprendemos motivados por conseguir nuestro objetivo.

Buena parte de los niños cubanos no aprenden inglés en la escuela. Muchos profesionales de diferentes sectores no son capaces de comunicarse fluidamente en esta lengua aunque su trabajo lo amerite, pero para suerte de muchos existen las llamadas escuelas de idioma donde en horarios nocturnos se imparten clases, y aún con esta opción la asistencia decrece cuando avanzan los semestres por la falta de interés.

¿Es que acaso el Inglés no es importante?

Nos referimos al idioma con mayor presencia internacional, unas mil 350 millones de personas lo usan como segunda y primera lengua. Es conocido por ser el idioma de los negocios y el más estudiado en el mundo.

Aprender inglés es valioso, sin pensar en planes migratorios. Lo vemos desde la cotidianidad cuando queremos leer las indicaciones de determinado frasco antes de consumirlo o para derrumbar las barreras de la comunicación entre seres que no hablan nuestro idioma.

El internet está repleto de información y materiales útiles, desde traductores y aplicaciones que podemos descargar en nuestros celulares hasta cursos de expertos en la materia. En las redes sociales no son pocos los creadores de contenidos que de una forma original y divertida nos enseñan.

Sin importar tu edad o el coeficiente intelectual que crees tener, tú puedes aprender inglés, sembrar en los pequeños de la casa el interés y guiarlos hacia ese camino, ellos lo agradecerán un día ¡Learn English, it’s not impossible, You can do it!

/mga/

