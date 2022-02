La zafra es ahora

Las Tunas.- Enero no fue muy halagüeño para los agroazucareros de la provincia de Las Tunas , al no poder aprovechar todas sus potencialidades dejando sinsabores e inconformidades por no alcanzar los resultados planificados y cerrar este mes con deudas al compromiso productivo.

Llega febrero y se vuelven a retomar las esperanzas y los pactos individuales y colectivos de cumplir la tarea en cada lugar, lo cierto es que si bien existe un mito de que marzo, por tradición deviene el mejor en la obtención de saldos favorables, sobre todo, en la fabricación de crudo y en el comportamiento de los indicadores de eficiencia, no se puede esperar más allá de este momento para incrementar los esfuerzos y sortear las dificultades y sacar adelante la zafra.

Es cierto que según los expertos en ese periodo, por sus características, la calidad de los jugos debe mejorar y los agroazucareros están en condiciones de lograr, como hace falta, una respuesta y un aprovechamiento superior en sus principales parámetros.

Sin embargo es preciso aprovechar cada minuto en los eslabones que comprende el proceso productivo del dulce grano, sobre todo por la necesidad de no violar el escalonamiento que se tuvo para organizar la zafra en cada territorio. Se trata de un engranaje que no puede fallar porque de eso depende no solo garantizar el azúcar de la canasta básica familiar sino, además, cumplir con los compromisos pactados con clientes internacionales.

Decir que todavía podemos hacer una buea zafra, no puede convertirse en un lema, tampoco se puede dar pie al conformismo, cada quién debe hacer lo que le toca y bien, con disciplina, inteligencia, sentido de pertenenencia y, sobre todo, con responsabilidad ante una labor que ya acumula 60 años de tradición y sacrificio.

Las falta de caña y no lograr el rendimiento deseado, sumado contratiempos subjetivos como problemas de organización, control y disciplina, han tenido una cuota de responsabilidad en ese resultado adverso, sobre todo cuando la provincia y el central Antonio Guiteras -de Puerto Padre- tienen un encargo productivo de los más altos del país.

La zafra en Las Tunas entra en el periodo óptimo, por lo que resulta imprescindible trabajar en aristas que pudieran ser determinantes en las aspiraciones del cumplimiento: estabilizar el corte y tiro de la caña y levantar el rendimiento industrial, indicadores con inestabilidad a lo largo de la contienda.

Entonces, esperemos que este mes abra el camino dulce del cumplimiento para lo que es vital, moler alto y estable y garantizar la caña en cada industria, lo cual sigue siendo el talón de Aquiles de la zafra en este territorio.