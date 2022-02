Ilusiona equipo de Fútbol de Las Tunas en primera jornada del Torneo Apertura

Las Tunas.- Agradable sabor de boca dejó el once tunero tras su triunfo dos goles por cero ante Camagüey en la primera fecha del Torneo Apertura del más universal de los deportes, correspondiente a la temporada 2022.

Había muchas expectativas con el debut de los dirigidos por Eder Bood, sobre todo por aquello de que esta nueva versión tunera atraviesa por un periodo de renovación y la juventud de la mayoría de sus integrantes pudiera perjudicarles.

Todo lo contrario, la imagen mostrada sobre el terreno en nada hizo pensar que aún es un equipo en construcción, pues las ganas de demostrar que se puede contar con ellos sobrepasaron cualquier conjetura sobre su rendimiento.

A todo un buen equipo camagüeyano no se le domina y se le gana así todos los días, dio gusto ver como trataron de ejercer a rajatabla las indicaciones tácticas previas al encuentro y valga solo un ejemplo en aquello de presionar desde arriba la salida del rival (que era la palabra de orden) y en un porciento alto fue cumplida a cabalidad.

No se puede obviar ni dejar pasar por alto que en el once titular del conjunto tunero debutaban, en Campeonatos Nacionales de primera categoría, tres futbolistas que para nada les pesó la camiseta en este estreno. Darío Pons, Marlon Madrazo y Osniel Trutié saltaron a la cancha de juego sin complejo alguno y los dos primeros, para más inri, fueron los goleadores del encuentro.

En declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro, Eder Bood elogió la labor de estos dos jugadores, pero igualmente dejó bien claro que fue el espíritu colectivo del equipo lo que los llevó al triunfo.

“Es de todos la victoria, es cierto que Darío y Marlon marcaron pero no podemos obviar por ejemplo el trabajo defensivo con ese bloque alto, el espíritu solidario en las ayudas, la intensidad defensiva que era algo que me preocupaba en la pretemporada y para eso debo reconocer el plus de calidad que nos ofrece Sandro Cutiño en esa área.

“Jugaron con la alegría y la ilusión que veníamos inculcándoles desde que iniciamos la preparación allá por el mes de noviembre, es por eso que estamos contentos con lo que vimos en la cancha de juego”, acotó el director técnico.

Que no todo fue color de rosa en el encuentro es cierto, por ejemplo la dirección del equipo seguro tomó nota sobre cómo aprovechar mejor las jugadas a balón parado que se le pudo sacar mejor rendimiento o tal vez alguna que otra distracción con el balón en la zona de creación y que, tras la pérdida propiciaron contras peligrosas para los visitantes.

Es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, apenas llevamos un encuentro de los 14 calendariados y habrá que seguir trabajando, sobre todo en aras de buscar la completa compenetración entre los jugadores.

La larga espera motivada por la pandemia bajó el pistón para este deporte en el país y solo el trabajo diario, que de eso va sobrado el equipo tunero, hará recobrar las debidas sensaciones y volvamos a disfrutar de un buen equipo provincial y del fútbol en general.

