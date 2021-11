Cándido Medina: me siento como un médico ecológico

Las Tunas.- Desde pequeño quedó atrapado por la mágia de la ciencia. Aún no sabía que se llamaba química, pero sí que el fuego trasformaba el azúcar en carbón. Así fue que Cándido Medina Segura dio sus primeros pasos en un amplio campo de estudio hasta convertirse en un destacado especialista de la Delegación Provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambientre (Citma), Máster en Ciencias en Gestión Ambiental y en un convencido ecologista.

«A mí siempre la química me gustó. De niño hacía pequeños experimentos en mi casa con cosas que yo podía ver como reaccionaban. Y esas trasformaciones siempre me gustaron. Al terminar el preuniversitario estudié en el instituto pedagógico Oscar Lucero de Holguín».

Tras algunos años como docente y luego en el Laboratorio de Suelos, dio un paso decisivo en su vida al comenzar a trabajar en el Citma atendiendo la contaminación.

«Al principio fue un choque grande porque los conocimientos de medioambiente son muy amplios. Incluso llevo muchos años y todavía no he logrado concatenarlo todo. Realmente no estamos en la epoca aristotélica y sería muy pretencioso decir que uno tiene un vasto dominio del tema, a pesar de que hice mi maestría en Gestión Ambiental en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC) de la Universidad de La Habana y actualmente estoy por discutir mi tesis de doctorado».

Trabajar en la entidad rectora de la actividad científica del territorio lo obligó a la superación constante y al compromiso con el planeta del futuro.

«Me encanta lo que hago. El citma es una instución que nos obliga a prepararnos concientemente. Me enseñó precisamente a vincular el quehacer con la ciencia, porque no podemos estar de espaldas al mundo y a llevar la investigación científica a planos superiores.

«En el caso de nosotros, fueron muchos años trabajando por un salario muy bajo, no me apena decirlo, más cuando se tiene una familia. Yo tengo cuatro hijos. Y tuve otras ofertas donde podía ganar mucho más. Pero siempre sentí que no podía ser desleal a lo que realmente me gusta. Fue más fuerte mi deseo de aportar a la protección del medio ambiente, que es además la protección de la vida del pueblo. Por fortuna ahora incrementaron el salario».

Muchas incomprensiones ha encontrado en su trabajo por parte de aquellos que solo piensan en producir a toda costa sin reparar en los daños ecológicos a mediano y largo plazos.

«Algunos directivos cuando se les habla de medioambiente se quedan en ascuas. No les interesa, excepto cuando son multados, ya que nadie escapa de cumplir las leyes del país refrendadas en la nueva Constitución. Nosotros desde la prevención y el control de los diferentes tipos de contaminación en las empresas, estamos contribuyendo al tema de la salud, porque para nadie es un secreto que las sustancias químicas que van al suelo, a las aguas y a la atmófera tienen luego incidencia en varias enfermedades, entre ellas el cáncer».

El compromiso de dejar a las nuevas generaciones un mundo más limpio y sostenible es el motor que cada día lo lleva a seguir estudiando, investigado y luchando contra las actitudes negativas.

«Hoy siento una enorme satisfacción y si tuviera que escoger, lo volvería a hacer. Al dedicarme a la protección del medio ambiente, me siento como un médico ecológico que trabaja en beneficio de la salud humana, pues actualmente estamos hablando de salud desde su espectro más amplio que abarca la calidad de vida».

Siempre con un discurso apasionado que convoca a dejar de verter residuos contaminantes y reutilizar todo lo que pueda ser aprovechado, Cándido Medina hoy se involucra en la puesta en marcha del Macroprograma de Recursos Naturales y Medioambiente con una salida a través de un proyecto de contaminación, y que tiene como objetivo involucrar a todos los sectores claves del territorio en ese tema.

/nre/

