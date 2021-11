Enseñanza viva de conocimientos

Las Tunas.- Uno de los pilares de la docencia en la escuela provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) Jesús Suárez Gayol, de Las Tunas, lo es sin dudas Manuel Regal Plá Peña, a quien fue conferida la distinción Patria, por más de medio siglo como profesor de esos centros, y con 85 años de edad todavía entrega su talento a esa noble misión.

«Mi mayor satisfacción es haber contribuido modestamente a la formación de directivos de esta provincia, tanto administrativos como políticos, haber puesto un granito de arena. Sigo activo, aunque me jubilé no me he retirado.

El profesor Manuel fue fundador de la escuela del Partido que hoy cumple 45 años, y desde el triunfo de la Revolución inició su vida como maestro en su natal municipio, cuando comenzó como ayudante en la docencia en una escuela agrícola, se hizo maestro voluntario y participó en la Campaña de Alfabetización.

Por su parte, Pedro Pérez Martínez, que en solo unos días se desempeñará al frente de una tarea política, es uno de los más de 90 mil estudiantes que en estos 45 años se han formado en el centro, que además del postgrado hoy cuenta con la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales, como parte del sistema de escuelas de su tipo que existen en el país.

El joven directivo del municipio de Manatí asegura sentirse muy bien preparado como parte de un entrenamiento para enfrentar tareas políticas en su territorio, desde su posición de estudiante del centro.

«Con relación al curso que inició para nosotros el primero de noviembre, ha sido muy satisfactorio, porque, aunque teníamos algún conocimiento de lo que se imparte nos ha aportado otros, y hoy desde la parte política me siento mejor preparado; ahora soy una persona más integral».

El profesor Manuel Regal Plá Peña y el estudiante Pedro Pérez Martínez forman parte indisoluble de la escuela provincial del PCC Jesús Suárez Gayol, que hoy cumple 45 años, como pilar fundamental en la formación de los profesionales que conducen a la provincia de Las Tunas en los diferentes sectores políticos, económicos y sociales.

