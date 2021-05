Elio Piñeiro Hidalgo, la vida entregada a la cooperativa

Para Elio Piñeiro Hidalgo, ser vicepresidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Calixto Sarduy, de Becerra, en Las Tunas, significa dedicarse a ella desde el amanecer hasta el oscurecer, porque las tareas en el campo son de todos los días y de toda hora, más cuando se tienen cultivos varios, ganadería, un huerto intensivo, un polígono de suelos, un módulo pecuario y una minindustria.

Elio nació en Holguín, donde vivió hasta 1990, cuando vino hacia acá detrás de una maestra que le daba y le quitaba el sueño, y hoy es su actual esposa, con quien ha formado una linda familia de tres hijos.

En estos 31 años ha tenido varias responsabilidades dentro de la cooperativa, pero como vicepresidente siente la presión de cada día al enfrentarse a las dificultades.

Este hombre de 53 años, prácticamente incansable para el trabajo diario, no para un momento durante el día, y lo mismo está en una vaquería, el módulo pecuario, en pleno campo de cultivos o en la minindustria.

«Bueno lo que más me satisface es que nací en una familia campesina, humilde, lo que aprendí fue laborar en el campo y lo hago con mucho amor y eso me satisface. Y la tarea que inicio al amanecer es con amor, y termino con amor. Así hago todas las tareas de la cooperativa porque me gusta sembrar, ver crecer a los animales, salvarlos en la seca, que no les falte el agua, que tenga su comidita, que el veterinario le aplique lo que lleva, y que no se me muera, sufro cuando se me muere un animal. Disfruto el logro de mi trabajo. Las cooperativas hoy en día tienen que enfrentar tareas duras y guapas durante todo el año, y cuando no ve el logro de su trabajo pues le duele».