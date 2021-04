Santa María, Las Tunas.- Dicen quienes lo conocen que cuando anda con el loco despierto hay que prepararse para lo que viene: un reto difícil. Aunque ese no es el mayor problema. Las complicaciones están en que al loco es por lo que le dé, y siempre le da.

«Bueno, un día tuve la decisión de hacer un baño decoroso en mi granja. Era un cuarto lleno de papeles viejos, de comején, de suciedad. Y una compañera que trabajaba en el control técnico de la granja me dijo: ¿qué vas a hacer ahí? Y le respondo voy a hacer un baño. Entonces dice: es verdad que al loco es por lo que le dé. Y es una frase que se fue generalizando a partir de otro día en que sembramos yucas en la vaquería nueve, sin condiciones, con muchas adversidades y demasiada humedad y sin embargo logramos buena cosecha.

«Soy arrestado para las cosas y lo que me propongo tiene que ser imposible para no lograrlo. De ahí que esta granja tenga de todo. Esa frase no la veo como algo irrespetuoso, al contrario, la considero un reto que un día me impusieron para hacerlo todo mejor».

El loco de esta historia, que de loco solo tiene la fuerza y el impulso para hacer, se nombra Grabiel Prieto Sánchez, un ingeniero agrónomo de 53 años de edad, director de la granja agropecuaria de este poblado, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Las Tunas, entre Veguita y Río Blanco.

Aquí llegó hace unos cinco años, cuando la granja pasaba por una situación compleja y difícil, en un momento de transformaciones en la agricultura y lo enviaron para que arreglara todo lo que andaba mal y hoy mira con satisfacción todo cuánto se ha hecho.

«Bueno cuando miro a Santa María desde que entré un día dije que el error ha sido no escribir todo lo que se ha hecho. Puedo decir sin autosuficiencia que ni yo me creo las cosas que hemos logrado. Hemos mejorado en muchas cosas, en el abasto de agua para el ganado, en la siembra de pastos y forrajes, en lo socio administrativo, en la atención a la comunidad, que era silenciada anteriormente, lo único que se escuchaba era el pito del tren, y hoy no es así, se siente ese ambiente. No hay una tarea, una obra en esta comunidad en la que no esté presente la granja, de protagonista».

Prieto, como todos le dicen, nació en Lagunas de Varona, un lugar histórico y para él emblemático porque su niñez fue linda, con sus padres y dos hermanos, por aquellos campos colmados de vegetación y la confluencia de dos ríos que eran un encanto.

«Laguna de Varona es un lugar maravilloso, monte, mucha vegetación y se cruzaban dos ríos. Mi infancia fue de niño de campo, una familia muy humilde, éramos cinco, mi padre ordeñador era el único que trabajaba, arreglados a pobres siempre tuvimos zapatos y la ropita que ponernos. Me hice ganadero por mi padre, esa es la verdad».

¿Por qué te decides por la Agronomía?

«Bueno, me hice agrónomo gracias un señor que me obligó a hacerme ingeniero. Ese señor se llama Nelson Rae, un directivo de la ganadería, porque fui trabajador de él en la cuenca lechera, donde fui jefe de producción de la empresa. Siempre me decía que tenía que superarme, porque yo era un jefe que mandaba a ingenieros y no podía ser solo un técnico que es lo que había estudiado precisamente en Agronomía. Había pasado varias escuelas, pero un día Nelson me dijo que tenía que estudiar y soy ingeniero gracias a él».

¿Cómo llegas a la dirección de la granja?

«Desde que comencé a trabajar siempre fue en la zona de Fraga, donde laboré por más de 20 años, y un día tuve que ser el jefe de producción de una Unidad Básica de Producción Cooperativa. En eso, Nelson Rae entra a la empresa y me plantea la necesidad de que me fuera a trabajar a la zona de Becerra, a la cooperativa Carlos Sosa Ballester, con serios problemas en su funcionamiento.

«Allá me fui y estuve unos dos años con unos resultados extraordinarios. Esa cooperativa marcó mi vida como dirigente, me enseñó que todo se podía lograr, y que no había gente mala porque quienes trabajan en la agricultura y en la ganadería los considero gente buena, porque están expuestos a condiciones muy difíciles y si la diriges bien puedes lograr todo. Luego paso para la granja Veguita en medio de una seca muy grande. Me envían a la zona de Manatí, y finalmente vine a la granja Santa María que tenía dificultades en su funcionamiento».

«Así es como transcurre mi vida, en todos los lugares donde he estado he dado lo mejor de mí, les he tenido mucho amor. Hoy la granja Santa María se ha ganado mi amor, y por esta granja vivo, aunque siempre busco el tiempo para dedicarlo a mi familia, pues tengo a mi esposa y tres hijos.

Prieto le ha entregado el alma a Santa María, como pago a su padre, a su familia, a Nelson Rae. Porque como hombre de la agricultura a ella se debe, y eso representa uno de sus grandes tesoros.

