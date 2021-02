Las Tunas.- Jorge Reyes Téllez es un hombre que se dice vaquero, y a mucha honra, porque eso de andar entre vacas y terneros es lo que más le gusta de su trabajo.

Desde que se graduó como técnico de medicina veterinaria en el Caney de las Mercedes, en 1979, no ha parado de cuidar el ganado para que no se enferme y de curar los padecimientos comunes de las reses.

Él no se detiene en su empeño de mantener una labor de calidad en las cinco unidades que atiende y ha sabido imponerse a las limitaciones que prevalecen desde el pasado 2020.

Jorge es un conocedor de la ganadería, un experto, y por lo que vive a diario en su cooperativa tiene muchas preocupaciones con el futuro de la masa, y de su unidad.

«El pasado año fue atípico, a los problemas de la sequía y falta de alimentación se sumó la escasez de medicamentos, aunque se concretó el programa de la vacuna Gavac y se desparasitó la masa al ciento por ciento. Así que tampoco cumplimos con el plan de producción de leche porque, además de la poca comida, no tuvimos los nacimientos que esperábamos; y si la vaca no pare no puede haber leche.

«La cooperativa trata de enfrentar la sequía para que no mueran los animales. Tenemos suficientes volúmenes de heno en las vaquerías y comida en todos los almacenes. Lo que nos falta es seguir haciendo un buen manejo con la masa, y tratar que los animales se mantengan sanos para cumplir el plan de leche, el cual incrementó este año. Sabemos que será un año duro, pero debemos trabajar y no desanimarnos; eso es lo principal».

Con relación a las enfermedades señala que siempre están alerta con la enteritis; la cual generalmente es causada por comer o beber sustancias contaminadas con bacterias o virus. Los gérmenes se establecen en el intestino delgado ocasionando inflamación y edema, que pueden provocar dolor abdominal, cólicos, diarrea, fiebre y deshidratación. «Eso nos afecta mucho en la campaña de primavera, pero tenemos los medicamentos para el tratamiento, sobre todo de manera intensiva en este periodo de sequía».

Como técnico de veterinaria su principal preocupación «es que la recría desaparezca porque el trabajo de la cooperativa está en mantenerla. Para ello hace falta que el pienso y otros productos alimenticios no nos falten, como ocurrió el año pasado. Ahora mismo tenemos problemas con el pienso para que el ternero llegue a la recría a los siete días de nacido, y si no se logra ese objetivo se afecta el ordeño, pues con la recría la vaca da más leche y el celo es más rápido.

Nacido en la zona de Santa Librada, en la finca Villa Clara, de Hermanos Mayo, hoy este ganadero vive en San Gregorio y cada día cumple una rutina rigurosa porque le satisface desempeñar su labor con eficiencia, aun cuando no siempre obtiene los resultados esperados.

«Bueno, aquí mi rutina diaria es venir en la guagua temprano y luego entrar a cada una de mis cinco unidades. Me gusta ser eficiente en el trabajo, aunque a veces las cosas no me salgan bien. Atiendo 700 cabezas de ganado en tres vaquerías, un centro de desarrollo y uno de novillas».

Por el Caney de las Mercedes pasaron también dos de sus hermanos, y aunque su hijo -de 35 años- es profesor y no siguió sus pasos, asegura que su familia es ganadera de cuna. Y él, desde su posición de técnico en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Maniabo, del municipio de Las Tunas, se desvela todos los días para que no pase lo del 2020 y aspira a que su cooperativa recupere el esplendor.

«Yo que llevo tanto tiempo en este lugar quisiera que Maniabo volviera a dar un millón de litros de leche como hace algunos años, y que haya abundancia de las cosas que ahora carecemos. También es preciso que los organismos encargados de atender la cooperativa nos apoyen y visiten más, porque están alejados de aquí».

Jorge Reyes Téllez es uno de los hombres necesarios para la ganadería en la provincia de Las Tunas. Y a aunque lleva más de 40 años a pleno sol, luchando por la salud animal y contra las adversidades, no desmaya ni un instante en su responsabilidad diaria.