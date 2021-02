Mujeres del campo: el amor comienza en las semillas

Manatí.- Maritza Armas Rodríguez es una de las obreras de la casa de cultivo de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Gonzalo Falcón, de este municipio, que desde un puesto importante en la producción lucha por el desarrollo rural sostenible en busca de garantizar la alimentación del pueblo.

Ella es uno de los eslabones de la larga cadena productiva del campo y, desde hace dos años, disfruta la siembra de semillas de posturas para varios cultivos, como garantía de las futuras producciones campesinas, tiempo que le ha servido para convertirse en una experta en esa labor, porque cuando llegó allí nada sabía ni de semillas ni de siembras.

– Cuando abrieron esto aquí dijeron que estaban buscando obreras, y yo me interesé por un trabajo y vine hasta aquí. Viendo a las demás trabajando enseguida aprendí a sembrar las semillitas en las bandejas.

– Y después que siembra ¿qué hace?

– Bueno, después que las sembramos en la bandeja las atendemos, les sacamos las yerbitas que salgan, si salen dos o tres maticas las raleamos y las ponemos en otras bandejas, las regamos con este sistema que usted ve, que es muy bueno.

– ¿Qué siembran aquí?

– ¿Aquí? Tomate, ají de olor, pimientos… y todas las semillas que nos traigan, las que pidan los campesinos.

– ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo?

Ríe, como nerviosa, mira hacia un punto impreciso dentro de la casa de cultivo, donde miles de posturas muestran el verdor de su salud.

– A mí me gusta todo, qué le voy a decir, es muy bonito.

– ¿Usted cree que esas maticas que se siembran son como hijos?

– Bueno sí, porque una las cuida con amor, las siembra con amor para que nazcan en buen estado y crezcan.



– ¿Nunca había trabajado en la agricultura, porque usted es de la zona urbana de Manatí?

– No, sembrando no pero pastoreando ovejos sí.

– Cuénteme eso del pastoreo de ovejos?

Vuelve a reír, como si hiciera una travesura.

– Yo entré a la cooperativa Valle de Dumañuecos pastoreando ovejos. Yo me iba por la mañana a pastorearlos, volvía a las 11:00 a la casa, regresaba a las 2:00 y estaba pastoreando hasta las 5:00.

– ¿Es difícil pastorear ovejos?

– No, no, no es difícil. Ellos lo que cuando no hay yerba hay que caerle atrás porque rompen las cercas y se van. Pero a mí me gustaba andar detrás de ellos.

Maritza es una mujer de la zona urbana devenida campesina y es hoy una de las que enaltecen el trabajo en el campo, como para demostrar que toda labor sin la mano de una fémina es como un pedazo de tierra huérfano de cultivos.

