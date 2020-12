El fútbol en las categorías inferiores necesita más apoyo

Las Tunas.- Cuando en el lejano mes de marzo la dirección nacional del Instituto Nacional de Deporte y Recreación (Inder) suspendió todos los eventos deportivos producto a la aparición en la Isla de la Covid-19, entre las instituciones que tuvieron que cerrar sus cortinas fueron las escuelas de iniciación de deporte escolar (EIDE). La Carlos Leyva González, de Las Tunas, no fue la excepción.

Ya aquello quedó en el olvido y a partir del pasado mes de noviembre se volvió a dar el pistoletazo de salida y todas volvieron al ruedo. En una reciente visita a ese recinto docente deportivo Tiempo21 tuvo la oportunidad de conversar con el experimentado entrenador Miguel Calvario Columbié, jefe de Cátedra del Fútbol:

“El curso comenzó bastante bien y hasta ahora las cosas marchan según lo planificado, los muchachos están bastante motivados por las labores de reconstrucción que se están llevando a cabo en la escuela y los resultados son palpables, no es menos cierto que, por ejemplo, las condiciones en los albergues han mejorado mucho en comparación con otros cursos escolares, la alimentación está bastante aceptable, los locales para la docencia cumplen con los requisitos higiénicos que se nos orientaron y otra serie de factores”.

Sobre las condiciones materiales para el entrenamiento, Calvario Columbié no está satisfecho del todo.

“Desde el punto de vista deportivo y en el caso del fútbol en específico si no le puedo decir lo mismo en cuanto a las condiciones materiales para los entrenamientos, no disponemos de los balones necesarios para cumplir con lo planificado, tenemos muy pocos y sin la calidad necesaria, igualmente a veces nos topamos con atletas descalzos para entrenar por no disponer del calzado para este deporte. Son esas dos cosas lo que más nos golpean.

“La Comisión Nacional conoce de este problema que debo decirte no sólo somos nosotros, otras escuelas pasan por la misma situación.”

Si algo reconforta es que se mantienen al frente de los equipos los mismos entrenadores que trabajaron con ellos la pasada campaña. “Alain Delfín seguirá al frente del equipo juvenil, el experimentado entrenador Manuel Lake continúa con la categoría escolar e igualmente Levis Tórres comanda el femenino. Osmani Cabrera trabajará como preparador de porteros en ambos equipos masculinos.

El propio Miguel Calvario dejó patente que a pesar de las dificultades no se duermen en los laureles. “A pesar de las dificultades que te mencioné no bajamos la guardia y en los colectivos de cátedra, en las asambleas educativas con las atletas, en las preparaciones metodológicas analizamos esas dificultades y en el caso de los muchachos estamos encima de ellos para que no se desmotiven, hasta el momento de los 50 atletas estudiantes que comenzaron en noviembre solo uno abandonó la escuela”.

Una forma de paliar las problemáticas con los entrenamientos es realizar topes de preparación. El también jefe de cátedra nos aclara: “Consideramos muy positivo esta forma de encarar los entrenamientos a través de los topes con la preselección provincial de primera categoría e igualmente estamos abiertos a la posibilidad de que algún equipo de municipio nos invite a jugar contra ellos, de esta forma suplimos un poco los déficits de entrenamiento que se dan producto a las necesidades que mencionaba anteriormente”.

Finalmente y relacionado al período competitivo el experimentado entrenador nos comenta: “Si ya la comisión provincial tiene en su poder el calendario competitivo para la etapa clasificatoria en estas categorías inferiores y debemos comenzar la misma el próximo seis de febrero aunque consideramos que este calendario debe hacerse oficial cuando se realice el congresillo técnico en el venidero mes de enero”.

/nre/