Pablo Civil: “Ha sido un camino complicado, pero sabíamos que el equipo respondería”

Los Leñadores han tenido un repunte espectacular ganando 16 de sus últimos 18 partidos y se han metido de lleno en la clasificación para los play off.

El mentor Pablo Civil respondió algunas preguntas relacionadas con el despertar del equipo y el trabajo realizado por el colectivo de dirección.

¿A qué se deben los resultados actuales?

“Los resultados actuales del equipo son gracias a la preparación que hicimos. La única manera de lograr esto era ganando partidos y mostrando la calidad del grupo. Nosotros nunca nos dimos por vencidos y confiamos en la preparación. Ya estamos entre los ocho clasificados y sabíamos que era un campeonato largo y la respuesta positiva iba a llegar. Ahí está el resultado y ahora hay que contar con nosotros. Ha sido un camino complicado con bajas de lanzadores, otros no estaban en forma física y eso no nos detuvo”.

El pitcheo

“La única forma de lograr ganar era que el pitcheo lo hiciera bien. Ha sido importante el trabajo de los abridores porque Viera en sus primeras cuatro salidas no lo hizo bien, a Yoelkis tuvimos que cambiarle el rol, Yudiel estaba intermitente y Meneses ha estado caminando y volviéndose a reencontrar. El pitcheo abridor ha dado una buena respuesta y 14 de las 16 victorias que tenemos se debe a su trabajo”.

La defensa

“No tenemos una fortaleza en la línea central y eso nos debilita. Hay que seguir trabajando con Manuel Ávila y Andrés de la Cruz, que se han desempeñado muy bien para frenar los errores. Seguimos trabajando”.

¿Jugar en casa es un peso?

“No hay causas para perder porque debes jugar bien para ganar en casa o como visitante. Para mí se pierde porque es un juego y no creo en eso de que debes jugar mejor en casa. Si jugamos mal no ganamos y eso es lo que nos ha pasado. Fuimos campeones como visitadores y pienso que hay que mejorar nuestro rendimiento en nuestro terreno”.

Rubén Paz ¿juega o no con los Leñadores?

“Sabemos que la gente quiere saber sobre este tema. Nosotros tuvimos comunicación con él al inicio de la Serie Nacional y es uno de los atletas que tenemos en la reserva. Hicimos lo posible por ayudarlo a regresar de México, pero no estuvo en nuestras manos. Comenzamos la serie y hasta ahora no sabemos nada. Dicen que está en Las Tunas o en Granma y no se ha reportado con nosotros. Cuando Rubén establezca la comunicación lo evaluaremos y decidiremos”.

