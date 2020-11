En Las Tunas vivo por siempre el Eterno Comandante

Las Tunas.- La muestra fotográfica Fidel y los tuneros recoge momentos históricos de intercambios del eterno Comandante con hijos de esta tierra durante varias visitas al territorio. Expo que marcó la actividad central del homenaje que el sector de la cultura realizó en la provincia, al recordar el cuarto aniversario de su desaparición física.

El Museo Provincial Mayor General Vicente García acoge el tributo que consta de doce instantáneas hasta el próximo mes, en la entrada de la institución. Pedro Jiménez Espinosa, actual director de inversiones de la Empresa Azucarera, aparece en una de las fotos en marzo de 1996.

«El primer encuentro nuestro fue en Jobabo el 31 de marzo de ese año, una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida porque sentir a Fidel es sentirse uno mismo; yo que soy un guajiro de Rinconcito no hubiera llegado a nada de no ser por su obra revolucionaria.

«También tuve la oportunidad de ser secretario del Partido en la provincia y me encontré varias veces con él, su atención hacia los más humildes y sencillos, ese corazón inmenso y su poderosa inteligencia para mí son las cualidades que lo hacen eternamente grande», declaró a Tiempo21 Jiménez Espinosa, quien compartió además con las principales autoridades de la provincia, presentes en la cita.

Asimismo, destaca en la jornada la exhibición de audiovisuales, una pintata en el Consejo Provincial de Artes Plásticas, exposiciones bibliográficas, conversatorios, y acciones simultáneas en el resto de los municipios.

Para la noche se reservan galas artísticas en los territorios de Jesús Menéndez, Majibacoa y Manatí, mientras en el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba será la velada político cultural como cierre a la conmemoración.

