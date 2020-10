Pablo Civil: “los Leñadores van a despertar”

Las Tunas.- Ya se jugaron los primeros 15 partidos en la actual Serie Nacional de Béisbol y los Leñadores de Las Tunas poseen un balance negativo de seis victorias y nueve derrotas que los ubican en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

Los verdirrojos solo les han ganado las subseries a equipos como Cienfuegos y Artemisa, dividieron con Mayabeque, perdieron con Pinar del Río 1-2 y fueron barridos por Matanzas y Villa Clara.

Los dirigidos por Pablo Civil siguen teniendo problemas con el pitcheo y la defensa, aspectos esenciales para obtener triunfos.

Pablo Civil: “No se puede ganar jugando así”

“La subserie es negativa para nosotros porque vinimos a Pinar del Río a ganar al menos dos juegos. En los diferentes aspectos de juego no se hizo bien el trabajo, se dejaron muchos corredores en circulación, se cometieron errores y no se puede ganar jugando así. Y en el pitcheo solo Yudiel respondió con altura”.

Defensa

“La línea central no está funcionando bien y el campo corto y la segunda base han cometido la mitad de los errores de nuestro equipo en estos 15 juegos. Hay que seguir trabajando de manera individual con ellos y ya el entrenador de esa área sabe que hay que enfatizar en el mejoramiento de ese aspecto. Además tenemos que lograr una dinámica más alta en la defensa. Ya sabíamos desde antes del comienzo de la Serie que íbamos a tener problemas con la línea central, pues el campo corto titular que era muy defensivo regresó a su provincia. Denis Peña no tiene todavía un dominio total y Ernesto Lalana no lo está haciendo bien”.

Pitcheo

“Cuando un pitcher domina los partidos de pelota se torna altamente difícil que se pierda. Carlos Juan Viera ya ha salido en cuatro ocasiones y no ha podido ganar. Esto dice a las claras que Las Tunas tiene más juegos perdidos que ganados. Viera no ha alcanzado su forma aunque tiene lanzamientos de 93-94 millas, pero no tiene control de la zona”.

¿Cómo se trabaja para cambiar la situación actual?

“Tenemos que trabajar en las deficiencias de estos partidos, seguir entrenando fuertemente, lograr una dinámica más elevada y no decaer en el ánimo porque en cualquier momento los Leñadores van a despertar.”

Yudiel Rodríguez: “Me preparo para en cada partido hacer mi trabajo”

“No solo dominé con lanzamiento sino con el control de la zona, tuve precisión tanto por dentro como por fuera y dominé a Saavedra que es el mejor pelotero de este equipo. Siempre le he lanzado bien a Pinar del Río, pero me preparo para cada partido y le pitcheo a cada equipo por igual. Salgo a hacer mi trabajo en cada inning y en cada juego”.

Los Leñadores vuelven al estadio Julio Antonio Mella para enfrentar durante el fin de semana al equipo de Guantánamo.

