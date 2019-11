Minuto a Minuto: Votación en ONU contra el bloqueo de EEUU a Cuba

En el Salón de la Asamblea General, 31 oradores hicieron uso de la palabra ayer para exponer las razones de sus Estados y organizaciones internacionales para votar contra la injusta y genocida política que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante seis décadas de hostilidad.

El bloqueo económico, comercial y financiero fue calificado por los representantes de los países como anacrónico, injusto, terrorista, violatorio de los derechos humanos, de los principios refrendados en la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y la buena fe de los pueblos. Todos coincidieron en la necesidad de eliminarlo totalmente.

Durante este jueves, primero continuará el debate, luego cada Estado miembro (193 en la actualidad) hará uso de su derecho al voto. Se prevén más de una decena de intervenciones. El broche de oro en el estrado lo pondrá el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Una y otra vez, en 27 oportunidades consecutivas, la mayor de las Antillas ha presentado el proyecto de resolución contra el bloqueo de EE.UU ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ha recibido el apoyo mayoritario de la comunidad internacional. Hoy no será una ocasión diferente. La victoria de Cuba es infalible.

12:02 – Cuba agradece a quienes han expresado su rechazo al bloqueo

Rodríguez Parrilla denuncia que el gobierno de EE.UU. utiliza falsedades y calumnias como pretexto para intensificar su agresión. “Ni amenazas ni chantajes nos arrancarán la menor concesión política. Tampoco renunciamos a la voluntad de alcanzar una relación civilizada con este, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestras profundas diferencias”.

Hace referencia a las palabras expresadas por el General de Ejército Raúl Castro, el pasado 10 de abril ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: “A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio”.

“Cuba reconoce el abismo ético y político que existe entre el pueblo estadounidense y su gobierno y hará todo lo posible por desarrollar los profundos y amplios vínculos que le unen a sus ciudadanos”, afirma el Canciller.

Agradece a todos los que han expresado su rechazo al bloqueo contra Cuba y a los que la han acompañado desde siempre en su incesante lucha por el cese de esta política.

Rodríguez Parrilla retoma las palabras dichas, el pasado 10 de octubre, por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel: “nos esperan días intensos y desafiantes, pero nadie va a quitarnos la confianza en el futuro que le debemos a nuestros hijos en la Patria que los padres nos ganaron de pie”.

En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo de Cuba, una vez más les pido votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/74/L.6 “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

11:58 – Cuba ha sido capaz de superar los grandes desafíos impuestos

Más adelante, Rodríguez Parrilla destaca que pese a todas las dificultades y limitaciones que vive el pueblo, Cuba ha sido capaz de contrarrestar las intenciones manifiestas del bloqueo económico, su efecto abrumador durante seis décadas y su impacto incuestionable sobre las potencialidades del país. “Es la eficacia del sistema socialista cubano, del Estado y el patriotismo, las convicciones revolucionarias, la solidaridad, el consenso y la unidad de nuestro pueblo lo que, pese a las limitaciones, ha permitido a Cuba superar los graves desafíos impuestos”, acota. “Cabría preguntarse si incluso algunos países industrializados y tecnológicamente avanzados, serían capaces de soportar un embate tan prolongado y abrumador, asegurar un crecimiento discreto pero persistente de su economía, preservar sus programas de desarrollo, avanzar hacia una economía de servicios y del conocimiento y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, en condiciones de equidad, por todos sus ciudadanos, como ocurre en Cuba”, añade. Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo que la Asamblea ha confirmado el rechazo a aplicaciones de medidas coercitivas. Mientras que Estados Unidos, aplica sistemas de medidas coercitivas contra más de una veintena de países y medidas unilaterales específicas contra decenas de naciones. Hace alusión a las palabras del Comandante en Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, durante el aniversario 50 de las Naciones Unidas, donde expresó: “Deberíamos aspirar a un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas”. El Gobierno de EE.UU. pretende ejercer dominación imperialista en Nuestra América, invoca nuevamente la vieja y agresiva Doctrina Monroe y la “diplomacia de las cañoneras”, así como redespliega su IV Flota y aumenta la presencia y el poderío de sus bases militares en la región. Cita el infame memorando escrito por el subsecretario de Estado, Léster Mallory, en el cual está expresada, de la mejor manera, la definición de la política de bloqueo. “El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria”, expone el memorando. La representante de los Estados Unidos ofende a esta Asamblea con el lenguaje injerencista e inaceptable que usa para referirse al heroico pueblo venezolano, a su unión cívico-militar y al gobierno bolivariano y chavista, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, a quienes expresamos invariable solidaridad.

11:56 – El bloqueo se recrudece

En el último año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y otras agencias estadounidenses impusieron multas a grupos financieros de terceros países, como la italiana Unicredit Group y la francesa Société Générale S.A., por violar el sistema de sanciones contra Cuba. Decenas de bancos extranjeros fueron intimidados y limitaron o interrumpieron sus vínculos financieros con nuestro país, reitera en su discurso.

“Personas jurídicas naturales son también víctimas del bloqueo. Una ciudadana alemana que presta sus servicios en la Embajada de Cuba en Berlín recibió una notificación del cierre de su cuenta en Amazon alegando las regulaciones del bloqueo”, ejemplifica.

En este sentido, añade que la ilegal Ley Helms-Burton guía la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba. “Su esencia es la pretensión descarnada de violentar el derecho a la libre determinación e independencia de la nación cubana. Impone también la autoridad legal estadounidense sobre las relaciones comerciales y financieras de cualquier país con Cuba y establece la supuesta primacía de la ley y la jurisdicción de los Estados Unidos sobre terceros países. El bloqueo, en su conjunto, es una grave violación del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas, y los postulados de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

No obstante, reconoce que no todos acatan la ilegal aplicación extraterritorial de las restricciones impuestas por la legislación estadounidense.

“En junio de 2019, un juez de primera instancia de la Corte de La Haya, emitió un fallo favorable a la empresa PAM Internacional, con sede en Curazao, en su demanda contra la empresa holandesa EXACT Software Delft, ahora subsidiaria de la firma estadounidense KKR, por la aplicación de disposiciones del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, sentencia que obliga a esta a continuar prestando sus servicios a PAM Internacional, para el suministro de software a empresas y organizaciones cubanas”.

Ejemplos como este evidencian que existen leyes antídoto, instancias en la Organización Mundial de Comercio y medios y modos de enfrentar la aplicación extraterritorial del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, explica el Canciller cubano.

“Los daños acumulados por el bloqueo durante casi seis décadas de aplicación alcanzan la cifra de 922 mil 630 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro. A precios corrientes, ha provocado perjuicios cuantificables por más de 138 mil millones de dólares”.

Afirma que a lo largo de los años, el bloqueo ha constituido un impedimento esencial a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de varias generaciones de cubanos, y continúa siendo el obstáculo fundamental al desarrollo económico del país.

“Esta política representa un freno para la actualización del Modelo de Desarrollo Económico y Social y la implementación del Plan Nacional 2030, para la aplicación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En otro momento de su intervención, el Canciller cubano subraya que los efectos del bloqueo, en particular de las medidas contra los viajes, alcanzan con particular fuerza al sector no estatal de la economía.

“Con los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios y los costos asociados a la reubicación geográfica del comercio, que nos impone disponer de muy altos inventarios, el Producto Interno Bruto de Cuba habría crecido a precios corrientes en el último decenio, alrededor de un 10% como tasa promedio anual”.

También precisa que los daños anuales del bloqueo exceden ampliamente el nivel de captación de inversión extranjera directa necesario para el desarrollo nacional.

“Por casi seis décadas, Cuba ha sido víctima del sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. El Gobierno de los Estados Unidos sí es responsable”.

🇨🇺 @BrunoRguezP: “El imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo”#ElBloqueoEsReal pic.twitter.com/hpgmZOKtkn — Cubadebate (@cubadebatecu) November 7, 2019

11:53 – Rodríguez Parrilla: Estados Unidos es un país donde se violan los Derechos Humanos

Al continuar con su discurso, Bruno Rodríguez Parrilla comenta que merecen condena las muertes de civiles por las tropas norteamericanas en diversas latitudes, y el empleo de la tortura; el asesinato de afroamericanos por la policía y de migrantes por patrullas fronterizas, las muertes de menores no acompañados en detención migratoria y el uso abusivo y racialmente diferenciado de la pena de muerte, aplicable a menores y discapacitados mentales. “La impunidad del lobby de las armas es culpable del aumento de los homicidios, incluso de adolescentes. En los primeros 8 meses de 2019, se habían producido alrededor de 250 ataques múltiples con armas de fuego, con casi un millar de víctimas, de las cuales cerca de la cuarta parte fueron mortales. En 2018, fallecieron diariamente 100 estadounidenses y 274 fueron heridos por armas de fuego”. En su discurso, Rodríguez Parrilla precisa que en Estados Unidos, hay 2,3 millones de personas en privación de libertad, es la cuarta parte de la población penal del planeta, y en un año se hacen 10,5 millones de detenciones. Artículo 9: Nos ser detenido arbitrariamente Por sobredosis de opiodes, mueren 137 norteamericanos cada día y por falta de tratamiento adecuado 251 de enfermedades cardíacas y 231, prematuramente, de cáncer. Se hacen 170 amputaciones diarias prevenibles, asociadas a la diabetes. Artículo 25: Derecho a la Salud Es aborrecible la represión y vigilancia policial de inmigrantes, la separación de familias y la separación de los padres y detención indefinida de más de 2500 niños y la deportación de 21 mil de estos y las medidas brutales que amenazan a los hijos de inmigrantes ilegales que crecieron y se educaron en los Estados Unidos. Artículo 1: Derecho a la dignidad y la libertad Ese gobierno mantiene indefinidamente presos en un limbo jurídico, sin defensa, tribunales, ni debido proceso, en la prisión de la Base Naval de Guantánamo que usurpa nuestro territorio. Artículo: Derecho al bienestar personal En el país más rico, 40 millones de estadounidenses viven en condiciones de pobreza, de ellos 18,5 millones en pobreza extrema. El 25,7% de las personas con discapacidad vivía en la pobreza al cierre del pasado año. Más de medio millón de sus ciudadanos duermen en las calles. Artículo 3: Derecho al trabajo Al cierre de 2018, había 6,6 millones de desempleados en Estados Unidos. Artículo 25: Derecho a la salud Carecen de seguro médico 28,5 millones de ciudadanos y con las medidas anunciadas se privará de este a millones de personas más de bajos ingresos. Artículo 26: Derecho a la educación La educación de calidad no está al acceso de las mayorías. La mitad de los adultos no pueden leer un libro escrito para el nivel de octavo grado. La igualdad de oportunidades en Estados Unidos es una quimera. Los adolescentes y jóvenes protestan con razón porque su gobierno los despoja de derechos ambientales. Artículo 2: No discriminación Las mujeres ganan aproximadamente el 85% de los ingresos de los hombres en Estados Unidos y tendrían que trabajar 39 días más para igualarlos. Hay denuncias generalizadas por acoso sexual. La riqueza media de las familias blancas es 7 veces mayor que la de familias afrodescendientes. La tasa de muertes de niños menores de un año y de madres en el parto es el doble que la de los blancos. Hay un patrón racial diferenciado en la población penitenciaria norteamericana y en la duración de las sanciones de privación de libertad. Ante el plenario de Naciones Unidas, el representante de la Mayor de las Antillas denuncia que impera la corrupción en el sistema político y en el modelo electoral, y hay una creciente distancia entre las decisiones gubernamentales y la voluntad del pueblo. “Poderosas y exclusivas minorías, en particular los grupos corporativos, deciden la naturaleza y composición del gobierno, el Congreso y las instituciones de impartición de justicia y aplicación de la ley”. Así mismo, dice que Estados Unidos es un país donde se violan los derechos humanos de forma flagrante, solo forma parte del 30% de los instrumentos internacionales de derechos humanos y no reconoce como tales el derecho a la vida, a la paz, ni al desarrollo, a la seguridad, a la alimentación ni los derechos de las niñas y niños. “El bloqueo viola también los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses, a quienes limita, injusta y arbitrariamente, la libertad de viajar a Cuba, único destino prohibido para ellos en el mundo”.

11:48 – El Gobierno de los Estados Unidos sí es responsable

El canciller cubano dice que, año tras año, la delegación de los Estados Unidos en esta sede ha expresado, con altas dosis de cinismo, que su gobierno apoya al pueblo cubano. ¿Puede alguien creer semejante afirmación?, cuestiona.

“El Gobierno de los Estados Unidos miente y falsea los datos sobre supuestas licencias para operaciones de ventas de medicamentos y alimentos a Cuba, que muy difícilmente llegan a concretarse”, agrega.

En sus palabras, precisa que la delegación de Estados Unidos debería explicar en la Asamblea las condiciones que impone a las compras cubanas: “no hay acceso a créditos ni oficiales, ni privados, se debe pagar al contado cuando la mercancía llega a puerto, se persigue los bancos que manejan nuestras transacciones, no se pueden utilizar embarcaciones cubanas. ¿Quién comercia en el mundo bajo esas condiciones?”, detalla.

11:45 – Daños humanitarios incalculables

El canciller cubano afirma que “el bloqueo provoca daños humanitarios incalculables, constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos y califica como acto de genocidio a tenor de los incisos b y c, del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

“No hay familia cubana que no sufra sus consecuencias”, sintetiza, y cita una muestra de los daños recientes:

Un niño cubano con insuficiencia cardíaca severa no puede contar con el sistema más avanzado de asistencia circulatoria para empleo pediátrico, porque es de origen estadounidense y aunque se ha solicitado adquirirlo en reiteradas ocasiones, no se ha obtenido respuesta alguna de las compañías estadounidenses que lo comercializan.

Prosigue su denuncia:

Como consecuencia del bloqueo, Bryan Gómez Santiesteban, de 16 años, y Leydis Posada Cañizares, de 19, quienes están en edad de crecimiento, no cuentan con endoprótesis (prótesis internas) extensibles, sino fijas, por lo que tienen que ser sometidos a cirugías frecuentes para la sustitución de estas. Las prótesis extensibles son producidas por la compañía estadounidense Stryker.

El jefe de la diplomacia cubana agrega que el bloqueo también imposibilita el acceso a medicamentos novedosos para el tratamiento del cáncer, solamente producidos por compañías farmacéuticas estadounidenses.

Mayra Lazus Roque, de 57 años, es una paciente de cáncer renal que no ha podido ser atendida con el fármaco óptimo, el “Sunitinib”, únicamente producido por la compañía estadounidense Pfizer. Gracias al tratamiento que ha recibido con productos de la industria biotecnológica cubana, ella se encuentra en buen estado general de salud. Eduardo Hernández Hernández, de 49 años de edad, padece de un melanoma metastásico. El tratamiento óptimo para este tipo de cáncer es el Nivolumab, fármaco sólo producido por la compañía estadounidense Bristol Myers Squibb, al cual no podemos acceder, por lo que es atendido con otras alternativas.

11:33 – Canciller cubano toma la palabra en la Asamblea General de la ONU

El canciller cubano Bruno Rodríguez toma la palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas, y denuncia que en los últimos meses, el gobierno del presidente Donald Trump, ha iniciado una escalada en su agresión contra Cuba, con la aplicación de medidas no convencionales, para impedir el abastecimiento de combustible, mediante sanciones y amenazas a los buques, navieras y compañías de seguros.

“Su objetivo, además de afectar la economía, es dañar el nivel de vida de las familias cubanas”, subraya.

Recuerda que en abril último se autorizó, en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, la presentación de demandas ante tribunales estadounidenses contra entidades cubanas, norteamericanas y de terceros países.

Medidas recientes:

Se ha recrudecido la persecución a nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo.

Se restringieron las remesas a ciudadanos cubanos.

Se redujo el otorgamiento de visas.

Se limitaron los servicios consulares.

Fue cancelado un acuerdo entre las federaciones de beisbol

Se anularon los viajes individuales de ciudadanos norteamericanos.

Se prohibieron los cruceros y los vuelos directos a los aeropuertos cubanos, excepto el de La Habana.

Se impidió el arrendamiento de aviones con más de un 10% de componentes estadounidenses y la adquisición de tecnologías y equipamiento en similar condición.

Cesaron las actividades de promoción comercial, los intercambios culturales y educativos.

“El gobierno de EU.UU ha intensificado agresivamente la aplicación extraterritorial de su política de bloqueo a Cuba contra terceros Estados, sus compañías y ciudadanos. No esconde su propósito de asfixiar económicamente a Cuba e incrementar los daños, carencias y sufrimientos a nuestro pueblo”.

11:30 – Trinidad y Tobago apoyará la resolución de Cuba contra el bloqueo en la ONU

El representante de Trinidad y Tobago inicia su discurso afirmando que en 2015 la AGNU se comprometió con una nueva visión colectiva para los pueblo del mundo, a través de la adopción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Ello mostró que la ONU evolucionaba como órgano dinámico capaz de reaccionar ante los retos de las personas en el mundo”.

A pesar de este compromiso universal, el funcionario de Trinidad y Tobago acota que el bloqueo impuesto contra Cuba sigue dificultando que esta nación aproveche todo su potencial para cumplir todos los ODS.

“La oposición a esta política anacrónica es de naturaleza universal”, dice, y recuerda que desde 1992 la AGNU ha aprobado el proyecto de resolución presentado por Cuba.

Hace hincapié en los enfoque multilaterales, no los unilaterales.

“El gobierno de Trinidad y Tobago está plenamente comprometido con los principios y fines de la Carta de la ONU, así como la libertad de comercio y la navegación internacionales”.

“De conformidad con estos compromisos, reiteramos nuestro llamado incesante por que se ponga término al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. a Cuba”.

En este contexto, nuevamente apoyaremos el proyecto de resolución sobre la necesidad de acabar con este cerco, finaliza el diplomático.

11:28 – Antigua y Barbuda: El bloqueo no sirve para nada

El representante de Antigua y Barbuda dijo que el bloqueo sigue produciendo consecuencias catastróficas en el pueblo cubano. “Esta política afecta a mi nación pues evita construir mejores lazos económicos con ese país. Antigua y Barbuda considera que Cuba es un miembro legítimo de la comunidad occidental y pedimos a Estados Unidos que interrumpa esa política y que no sirve para nada”. Más adelante opinó que la buena gobernanza le da legitimidad al gobierno cubano, y por ende, ninguna fuerza debería tratar de presionar a otra para imponer otro gobierno. “El diálogo es la clave para poner fin a las diferencias”, concluyó.

11:20 – Irán: El bloqueo es el sistema más injusto aplicado contra cualquier país

“Hoy somos testigo de que el enfoque arrogante de un país representa una enorme amenaza y desafío para la paz y seguridad mundiales”, subraya Eshagh Al Habib, representante de Irán en Naciones Unidas.

En su intervención refiere que las medidas unilaterales impuestas por EE.UU. evidencian el ejercicio de una “política de exteriores miope, viciada e intervencionista”.

El bloqueo durante casi seis décadas impuesto a Cuba es el sistema más injusto y prolongado aplicado contra cualquier país.

A su juicio, estas medidas constituyen una grave violación de los principios que sustentan el orden internacional. “No hay sector ni ciudadano cubano que se haya visto inmune a este política que obstaculiza el desarrollo que todo país tiene derecho a conseguir de manera soberana”.

Lamentable, subraya, hemos visto cómo han ampliado la lista de entidades cubanas restringidas, lo que provoca un daño considerable debido a sus efectos intimidatorios. La administración estadounidense se ha hecho adicto a la imposición de medidas unilaterales cuando los estados no se someten a su régimen.

Irán y Cuba están pagando el precio de su resistencia.

11:18 – Pakistán se suma al reclamo mundial y dice no al bloqueo

El representante de Pakistán dijo que apoyaba las posiciones expresadas por el resto de las delegaciones que piden el fin del bloqueo. “Acabar con el bloqueo económico, comercial y financiero sería un paso importantísimo para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. Mi delegación considera que la imposición de medidas económicas unilaterales es algo contraproducente. Estas medidas reducen las perspectivas de resolver las diferencias”.

11:13 – “Un diálogo constructivo entre Cuba y EE.UU. podría llevar a eliminar el bloqueo”

Sovann Ke, representante de Cambodia ante la ONU, pide al inicio de su discurso votar a favor del proyecto de Resolución presentado por Cuba en ese marco, en el que demanda el levantamiento del hostil bloqueo norteamericano.

“Nos unimos a la mayoría de los Estados miembros a la hora de instar a los EE.UU. a poner fin a las medidas económicas unilaterales que afectan las condiciones de vida y los derechos del pueblo cubano, y que socavan los esfuerzos del Gobierno de desarrollo”.

De acuerdo con el diplomático, la comunidad internacional intenta aplicar la Agenda 2030, y por ello es de importancia que los estados consoliden sus vínculos comerciales, financieros y económicos, algo que Cuba no puede hacer a causa de la extraterritorialidad del bloqueo.

El funcionario de Cambodia opina que “la forma en la que se llevan adelante las cuestiones nacionales de un pueblo, tiene que dejarse justamente en manos de ese pueblo”.

Añade que su país tiene buenas relaciones con Cuba, y agradece a la isla por ello, así como la asistencia generosa, especialmente en el sector de la salud.

Concluye poniendo sobre relieve que “un diálogo constructivo, abierto y amistoso entre Cuba y EE.UU. podría llevar a la eliminación del bloqueo”.

11:09 – Bolivia: “Votamos a favor de la esperanza”

El bloqueo económico, comercial y financiero es una de los temas más importantes de las Naciones Unidas porque se contrapone al sentido de la organización. El bloqueo es ilegal, injusto, inmoral. El bloqueo viola los principios de las Naciones Unidas y los derechos del pueblo cubano, afirmó en el seno de las Naciones Unidas el representante de Bolivia, Sacha Llorenti.

“Esta sesión de la Asamblea General de la ONU es vista en todos los hogares de los cubanos y esto es una muestra de solidaridad del mundo a los cubanos. El bloqueo es real y afecta el comercio, a la educación, a la salud, la inversión extranjera, la construcción, el transporte y a industria”, agregó.

El diplomático boliviano enfatizó que esta sesión es más que una muestra de solidaridad con Cuba.

“Cuando el colonialismo subyugaba a África, ahí estaba Cuba; cuando el analfabetismo estuvo en nuestros pueblos, allí estuvo Cuba, cuando el ébola afectó a África, allí estuvo Cuba, cuando los desastres naturales afectan al mundo ahí están los hermanos cubanos”.

Agradeció a la vez a los “casi 30 mil profesionales cubanos que prestan colaboración en disímiles lugares del mundo. Ellos comparten lo poco que tienen, nunca pidieron a nadie una concesión minero, forestal por su colaboración”.

“Hoy no solo de habla de Cuba sino de todo el sistema multilateral. Hay deliberado ataque contra el multilateralismo”, añadió

No solo votamos contra el bloqueo comercial, votamos a favor de la esperanza, por un mundo más justo, concluyó.

Cubadebate, minuto a minuto, dará cobertura a esta jornada histórica en ONU. Acompáñanos por Facebook, Twitter y YouTube.

11:01 – Tanzania: Levantar las sanciones mejorará la vida del pueblo cubano y del estadounidense

El reprentante de Tanzania recordó en la Asamblea General que en 2015 “el mundo celebró la decisión histórica del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pensamos que iba a ser el comienzo de una nueva era de colaboración, Los esfuerzos de lograrla se deteriora cada vez más”.

Estas sanciones son injustas y hace que cualquier intervención del Estado cubano para mejorar su economía sea ineficaz, comentó el embajador.

Cuba ha sufrido sanciones durante muchísimos años -expuso-, con efectos nocivos principalmente para los grupos más vulnerables: las mujeres, los niños y los ancianos.

Levantar las sanciones y mejorar el vínculo entre Cuba y los Estados Unidos mejorará la vida del pueblo cubano y del estadounidense, dijo.

10:52 – Islas Salomón agradece solidaridad de Cuba y lamenta persistencia del bloqueo

A nombre su delegación, el representante de Islas Salomón agradece a Cuba las relaciones fuertes con su país, especialmente por la asistencia de la isla en la formación de estudiantes de medicina.

Lamenta que este bloqueo siga teniendo lugar, y también critica que durante este último año las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump son cada vez más estrictas, como el impedimento de la nación caribeña a adquirir combustibles,algo esencial para el desenvolvimiento del pueblo cubano.

10:48 – Estados Unidos desconoce el reclamo de la comunidad internacional

En un discurso lleno de retórica, la representante de los Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft dijo que no reconoce el reclamo de la comunidad internacional en la defensa del levantamiento del bloqueo. Según sus palabras esa política se justifica por la falta de libertades en la Mayor de las Antillas y la misma es para apoyar a los “que piden una vida mejor. Las decisiones destructivas del gobierno cubano no es nuestra”. Expresó además que Cuba colabora a la inestabilidad regional y apoya al “régimen de Maduro” y dijo que la Asamblea General de la ONU no dice la verdad. “Da pena el futuro de once millones de cubanos. Los Estados Unidos no es responsable del régimen cubano”. Alegó que el gobierno norteamericano defiende a los más desfavorecidos en el mundo. “Votaremos negativamente por esta resolución. Nuestra responsabilidad primera es defender a aquellos que no tiene voz”, concluyó.

10:48 – “San Cristóbal y Nieves pide a EE.UU que retire el bloqueo contra Cuba”

El proyecto de resolución que se presenta hoy tiene que ver con el derecho a soberanía, no injerencia y los principios de las Naciones Unidos, dijo al inicio de su intervención la representante de San Cristóbal y Nieves. “San Cristóbal y Nieves tiene buenas relaciones con Estados Unidos”. No obstante, está aquí porque el bloqueo genera “un sufrimiento importante” al pueblo de Cuba La embajadora dijo que Cuba es aliado de San Cristóbal y Nieves. Reconoció cómo la mayor de las Antillas ha contribuido al desarrollo agrícola, educacional y sanitario de su país. El bloqueo es una carga para los hermanos y hermanas cubanos. Es una carga injusta para ese hermano pueblo, aseveró.

10:40 – Venezuela exige que cese la guerra no convencional contra el pueblo cubano El canciller de Venezuela,Jorge Arreaza, comienza su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas ratificando que por más obstáculos que impongan ninguna acción logrará que Cuba y su país continúen juntas.

Refiere que ya son 28 años seguidos que la Asamblea General, órgano más democrático, hace el llamado para la derogación del bloqueo, que pretende coartar al desarrollo del derecho del pueblo cubano y propiciar un cambio constitucional, “objetivo que no han logrado ni lograrán jamás”. Hace referencia a la misiva enviada por el Comandante Hugo Chávez, en septiembre de 2011, a la ONU: “Agotados todos los argumentos de la sensatez internacional, solo resta creer que tal ensañamiento contra la Revolución Cubana es consecuencia de la soberbia imperial ante la dignidad y la valentía que ha mostrado el insumiso pueblo cubano en la soberana decisión de regir su destino y luchar por su felicidad”. El diplomático argumenta que el llamado histórico de la comunidad internacional ha sido desoído con total desprecio por quienes violan con total impunidad lo refrendado en la Carta de las Naciones. “Venezuela exige que cese la guerra no convencional contra el pueblo de Cuba, y el venezolano. No es por la vía de la intolerancia que se deben manejar las relaciones internacionales”. “Es una práctica criminal, que encaja perfectamente como crimen de lesa humanidad; es un castigo colectivo que emana de los caprichos, de la soberbia, de los que se creen superiores”, acota. De acuerdo con el canciller, tarde o temprano tendrán que compensar al pueblo cubano por los dolores causados durante casi 60 años de aplicación del bloqueo. “Esta política es emblemática, sobre todo, por la heroicidad del pueblo cubano, porque tras casi 60 años el país más poderosos no sólo no ha logrado su objetivo sino que ha profundizado el arraigo del pueblo y la solidaridad”. Hace alusión a las dañinas consecuencias, las que han sido “crueles, tratando de negar los derechos sociales básicos a la población.

10:23 – Egipto: El bloqueo afecta a los sectores vitales de Cuba Al tomar la palabra, el diplomático de Egipto reitera el firme apoyo de esa nación contra el bloqueo, y recuerda que estas medidas afectan a los sectores vitales en Cuba, pues es difícil acceder a alimentos, medicamentos, educación y tecnologías en mercados extranjeros.

El segundo orador de esta jornada remarca la importancia de respetar los principios del multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, y el Derecho Internacional, e insta a que se respeten las numerosas resoluciones aprobadas por 27 ocasiones consecutivas, por mayoría abrumadora, en seno de la AGNU.

10:21 – Namibia demanda eliminación del bloqueo

Neville Melvin Gertze, representante permanente de Namibia en Naciones Unidas expresó que cuando se creó la ONU, este órgano se instauró para alcanzar el mantenimiento de la paz de las naciones “Este organismo no se fundó para provocar daño al mundo y es por eso que me gustaría hablar de la necesidad de poner fin al bloqueo y demandar de manera inequívoca su eliminación”.

El diplomático afirmó que Namibia se suma a los muchos oradores que expresan la ilegalidad del bloqueo por ser contrario a la Carta de Naciones Unidas y va en contra de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Voces unidas del mundo en contra del bloqueo a Cuba. Seguiremos condenando la cruel y asesina política y demandando su levantamiento total e incondicional #ElBloqueoEsReal #SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/IZYIV0sT4f Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 7, 2019

El representante comentó que para su país el pueblo cubano es familia y que a pesar de todas las limitaciones que ha enfrentado, la nación caribeña es un ejemplo para el mundo.

“¿Cuantos más podría beneficiarse los pueblos del mundo y Estados Unidos cuando se retire el bloqueo?”, cuestionó

10:10 – Bruno Rodríguez: Los pueblos y gobiernos están con Cuba

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se encuentra en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde continúa el debate del proyecto de resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. El mundo contra el bloqueo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la que continúa el debate del proyecto de resolución cubano y desde todos los continentes, los pueblos y gobiernos están con Cuba. #VictoriaDeCuba pic.twitter.com/dF1JD8Mb4f — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 7 de noviembre de 2019

10:00 – Comienza segunda sesión de debate