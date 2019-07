Una crítica para la Empresa eléctrica de Las Tunas

La sociedad cubana va encaminada a eliminar las deficiencias que todavía existen en el tratamiento a la población, una idea que ha venido reforzando el Presidente Miguel Díaz-Canel, quien insiste en que todos los que tienen que ver con el servicio a la población –incluyendo al Gobierno a todos los niveles- son servidores públicos. Hoy damos a conocer la opinión de un usuario con motivo del trabajo A partir de este sábado se normalizará el servicio eléctrico.

Muy mala atención, arrogancia y mucha falta de transparencia hubo por parte de la Empresa Eléctrica de Las Tunas ante el corte del servicio en diferentes momentos del día, la cual no dio toda la información, mostrando un desconocimiento aparente, sin mediar aviso previo, solo decían que era una emergencia nacional sin más detalles y nunca en las llamadas que hice me pidieron disculpas por las molestias ocasionadas, como si yo no fuera un cliente de ellos y me regalaran la electricidad.

Estas cosas son las que molestan e irritan a la población, la falta de inmediatez en la información oportuna, ya que nosotros somos consumidores y tenemos ese derecho.

Diego Palacio

diegop@trdcaribe.co.cu

Y nosotros preguntamos: ¿Qué opina la Empresa Eléctrica de Las Tunas? Una respuesta de su parte sería muy provechosa.

/mdn/

