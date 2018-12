Yunieski Grean: Brasil se queda conmigo

Al doctor Yunieski Grean Primelle, pequeñas lesiones en el cuerpo provocadas por animales de la selva, las cuales delatan que nada le impidió ayudar a una población indígena en el estado de Marañao, al nordeste de Brasil, donde por más de un año cumplió misión internacionalista como integrante del Programa Más médicos.

«Estuve en la región de la selva, una de las partes más pobres y desatendidas de Brasil, atendiendo directamente a los indios, que no tenían la experiencia de tener médicos conviviendo allí en la comunidad, y velando por sus problemas de salud».

A Yunieski le sobran las anécdotas para compartir, los momentos para recordar.

Escuche declaraciones del doctor Yunieski Grean Primelle

«Experiencias con pacientes y momentos afectivos fueron muchos, cada día uno se identificaba más y le tomaba cariño a los brasileños. «El trabajo con los niños es maravilloso. Recuerdo a uno que tuvo una fractura en la pierna, y la mamá india no podía llevarlo al hospital porque tenía otros siete hijos a los que cuidar. Nos confió al pequeño

para que lo lleváramos y atendiéramos, y cuando lo regresamos, en siete días, ella no sabía de qué manera gradecernos, esos momentos no se borran fácilmente».

Sin dudas, su experiencia fue extraordinaria, por la posibilidad de atender a personas muy humildes, quienes hasta el último día agradecieron los cuidados recibidos.

«Desde que supieron que teníamos que regresar los brasileños llorando nos gritaban, nos pedían ¡cubanos no se vayan!, ¡quédense con nosotros!, ¿por qué se van?, ¡cubanos, los queremos!, ¡ustedes son los mejores del mundo! y nosotros sin saber responder, solo con el silencio y los abrazos».

Diariamente el joven doctor estaba a riesgo en la selva, pero nada le impedía desarrollar bien su labor.

«¿Peligros en la selva? Todos los días estábamos en peligro, allí se veía de todo, serpientes, que era por lo que más atendíamos a los pacientes, por las mordeduras de estos animales, y de otras especies, que aquí en nuestro país no son comunes, pero nada me detuvo».

Yunieski Grean Primelle es uno de los médicos tuneros, colaboradores en Brasil, que abrazan ya a su Patria, satisfechos del deber cumplido, de ayudar a una nación que hoy los aclama y que eternamente le

agradecen.

«Me quedo con los recuerdos de todos los pacientes, de todas las comunidades, de cómo ellos se sintieron y me agradecieron, todo eso se queda conmigo».

