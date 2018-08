Sobre el envejecimiento poblacional y algo más

Contenido generado por usuarios

Es conocido por nuestro pueblo que el envejecimiento poblacional en nuestro país data de los años 70, por diferentes causas.

Desde esa fecha a la actualidad se ha realizado un esfuerzo para que nuestro pueblo tenga cierta mejoría, no así, en la construcción de viviendas que solo ha sido en un sector privilegiado de la población y nuestros jóvenes han sido criados en casa de sus padres o abuelos y aún permanecen en estas. En estos tiempos se hace difícil construir una vivienda o cedula habitacional (25 m²) y en múltiples ocasiones parejas fértiles tienen un solo hijo. Se vislumbran tiempos en que se acrecienta el envejecimiento, disminuirán los nacimientos, por razones que el tiempo demostrará.

Ahora un tema polémico es la propuesta en el Proyecto de Constitución CAPÍTULO III: DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES: ARTÍCULO 68:

«El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyugues, los que están obligados al mantenimiento del hogar y al formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales».

A qué se refiere la unión voluntaria de dos personas (no especifica si son del mismo sexo) si fuera así ¿Quién va a procrear?, aumentan las personas de tercera y cuarta edad y disminuyen los nacimientos. Nos convertiremos en un país con el mayor índice de envejecimiento en el mundo…

Considero que este aspecto tiene mucha tela por donde cortar. Las personas del mismo sexo que formalicen una relación, no deben adoptar niños; ¿qué esperamos de un niño criado en un ambiente que sus padres pueden ser dos homosexuales o dos lesbianas?. ¿Cómo será el futuro de estos. Si esto se aprobara (relaciones entre personas del mismo sexo) se derivarán resoluciones, obligaciones, prohibiciones para que las relaciones de parejas no sean de vida pública.

No es posible que dos homosexuales o dos lesbianas en lugares públicos como restaurantes, cafeterías, transporte, etc, estén próximo a la intimidad (besos, abrazos, etc.) ¿Qué les enseñamos a los niños de padres y madres bien definidos?

